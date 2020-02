Porte aperte al Polo delle Professioni sanitarie di Trento

Open day il 12 febbraio 2020 dalle h 9.00 alle h 17.00 presso il polo Universitario per le professioni sanitarie. Qui si tengono le lezioni universitarie ed anche i corsi per gli operatori socio sanitari OSS.

Per coloro che intendono intraprendere un’esperienza universitaria a Trento c’è l’imbarazzo della scelta.

Fisioterapisti, igienisti dentali, infermieri etc. etc. sono tutti professionisti sempre più richiesti e l‘Università di Verona ha un’offerta formativa di tutto rispetto. Le tematiche legate alla salute riscontrano sempre più interesse anche per avere un cultura sanitaria con buone basi scientifiche ed apprendere nozioni teoriche ma anche pratiche.

Pubblicità Pubblicità

Dopo aver evidenziato la rilevanza e interesse pubblico nel dibattito sull’ Università di medicina a Trento sicuramente si riscontrerà un ancor più crescente interesse per queste discipline affini.

L’indirizzo più gettonato per numeri di richieste e disponibilità di posti è il corso di laurea di primo livello in infermieristica. La coordinatrice del corso è la Professoressa Anita Bevilacqua.

Il corso formerà figure professionali competenti nell’ambito della prevenzione delle malattie, dell’assistenza ospedaliera e territoriale e della presa in carico dei malati integrandosi con le altre figure professionali socio-sanitarie come medici, fisioterapisti e assistenti sociali. Le regole e gli ostacoli sono molti ma l’entusiasmo se affiancato dalla motivazione e costanza porta sempre ad un progresso per tutti.

Le porte aperte sono una buona occasione per tutti gli interessati di ogni età per poter avere un idea della vita e dello studio in questa realtà di Trento. Per potersi iscrivere sarà necessario il superamento di un test d’ingresso per il quale è opportuno avere delle nozioni di base e cultura generale. Da molti anni ormai si è assistito a crescenti iscrizioni in università estere per coloro che non risultassero ammessi in Italia, proprio in considerazione della grande spendibilità del titolo, dove la domanda è nei fatti ed in molte regioni superiore al’offerta.

Pubblicità Pubblicità



I laureati in Infermieristica possono trovare occupazione in strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private (ospedali, servizi di emergenza territoriale, strutture per post acuti, di lungodegenza, residenze sanitarie assistite, servizi sanitari territoriali e domiciliari).

La didattica frontale occupa circa la metà dei crediti formativi totali e la restante quota è assegnata ai vari tirocini professionalizzanti, a sessioni di problem-solving, laboratori didattici per l’apprendimento di abilità tecniche e relazionali, a seminari, allo studio guidato e alla produzione di report.

Gli infermieri nelle aziende sanitarie guadagnano mediamente circa 1900 euro puliti in Italia nel settore pubblico. Non troppo diverso è il privato, dove gli infermieri guadagnano circa 1700 euro netti al mese. Gli stipendi sono pressoché simili, anche se differenze considerevoli possono essere trovate da un’azienda all’altra. Ad esempio, chi lavora nelle Onlus e nelle cooperative può prendere anche solo mille euro al mese, mentre gli infermieri in pronto soccorso e in sala operatoria possono arrivare a 2mila netti. Chi occupa posizioni dirigenziali viene pagato circa 3mila euro al mese. Esistono come in tutti gli altri settori infermieri indipendenti che operano in libera professione.

Chiaramente con l’ elevazione ad Albo del Collegio infermieri indica che si sta puntando sempre più su alta professionalizzazione e qualità.

I reparti più critici e nei quali gli operatori soffrono maggiormente lo stress lavoro correlato e “burn out” sono i reparti di Pronto Soccorso e il servizio che eroga il servizio psichiatrico, dove vengono effettuati ASO e TSO (accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori).

In questo infatti si riscontrano molti casi di aggressioni non solo verbali ma anche fisiche verso gli operatori da parte degli assistiti. E’ importante riuscire a capire la vocazione e le criticità di ogni percorso per fare in modo che ogni studente trovi spazio per le attività per le quali è più portato affinchè possa dare il meglio di se con gratificazione e successo.