Il forte vento che ha imperversato ieri a Mezzolombardo ha lasciato dietro di sé alcuni danni ma per fortuna non alle persone. Quanto successo poteva davvero avere un epilogo diverso e se nessuno si è fatto male lo si deve solo ad un colpo di fortuna.

In via Damiano Chiesa, nel condominio più alto del paese (soprannominato l’Altissimo), si è sollevato il tetto in lamiera, finendo di sotto e colpendo le due case sottostanti da un lato e dall’altro della strada.

Il danno è avvenuto durante l’ora di pranzo e ciò ha fatto sì che i 100 metri quadri di lamiera non abbiano colpito nessuno.

La strada, via Damiano Chiesa, è solitamente molto trafficata.

Dallo stesso condominio si è staccato anche un camino che si è conficcato nel terreno ad una profondità di venti centimetri.

I vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo hanno chiuso il tratto di strada interessato dalla caduta e hanno poi messo in sicurezza la zona. La parte di tetto finita sulla casa sottostante è stata fatto scivolare nel giardino e rimossa. Si è fatto poi allo stesso modo per quanto riguarda l’altra casa. Si sono inoltre sollevati alcuni pezzi di intonaco e di manto erboso dal campo sportivo De Varda ma anche in questo caso non c’è stato il coinvolgimento di persone.

