Gioco della morte lungo i binari a Bolzano: ragazzini appesi al treno in corsa girano video virali?

Sembra uno scherzo ma probabilmente si tratta della realtà. E’ di queste ore la notizia di un video shock che ritrae alcuni giovani altoatesini, probabilmente writers, impegnati in una sorta di “gioco al rischio” praticato lungo i binari e nelle stazioni dei treni in Alto Adige.

Nelle immagini che abbiamo raccolto (già editate probabilmente dagli stessi autori), un manipolo di adolescenti girano filmati con il telefonino attaccati in coda a un treno in corsa.

Quello del filmato in questione sembra essere un treno della linea Merano-Bolzano. Forse una nuova truce moda per le giovani generazioni uccise dalla noia e abituate alla cultura del rischio, una cultura ‘moderna’ per la quale il valore della vita è ridotto a un gioco al massacro.

I giovanissimi in questione indossano maschere per non essere riconoscibili, ma ciò che fanno è terrificante: compongono scritte sulla superficie del convoglio con bombolette spray, giocano a perdere l’equilibrio come dei novelli performers del Cirque du Soleil.

Corrono lungo i binari attraversandoli, si inseguono, sempre di corsa, per la migliore ripresa. Poi salutano fieri di essere assurti, a loro modo, agli onori di questa triste cronaca