Foibe, cortei CPI in tutta Italia: “L’Anpi non è custode della memoria”

Cortei, fiaccolate e manifestazioni in tutta Italia per ricordare i 10mila italiani infoibati e la tragedia degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia.

A promuoverli è CasaPound Italia, che, come ogni anno, nei giorni intorno al 10 febbraio, scende in piazza sotto lo slogan “Foibe, io non scordo” in un centinaio di città dal nord al sud del paese, a cominciare da Roma, dove l’appuntamento è sabato 8 febbraio alle 16.30 alla metro Laurentina, nel quartiere giuliano dalmata.

“A chi pensa possa essere l’Anpi il custode della memoria comune di un genocidio tenuto nascosto per 50 anni – si legge in una nota -, CasaPound risponde ricordando in centinaia di città italiane il sacrificio di quanti furono massacrati, torturati, o addirittura gettati vivi nelle foibe dai partigiani comunisti di Tito, anche con la complicità dei partigiani italiani“.

Pubblicità Pubblicità

A Trento e Riva del Garda gli appuntamenti invece sono:

Riva del Garda, 8 febbraio ore 19.30 Largo Caduti delle Foibe

Trento, 9 febbraio ore 20.30 Largo Pigarelli

Pubblicità Pubblicità