“Essere Leonardo”: a Palazzo delle Albere

A Palazzo delle Albere sono in arrivo due appuntamenti teatrali – «Essere Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile» (6 febbraio 2020) e «Il mondo di Leonardo in sette mosse» (20 febbraio 2020) – che svelano alcuni tratti sconosciuti del genio toscano.

Dopo l’inaugurazione, lo scorso 23 novembre 2019, della mostra “Il mondo di Leonardo. Codici Interattivi, Macchine e Dipinti” – già visitata da oltre 22 mila persone – Palazzo delle Albere si anima con due performance artistiche dedicate a Leonardo da Vinci e alle sue strette connessioni con l’attualità.

Un Leonardo contemporaneo dunque che, nella sua essenza indissolubile di scienziato dell’arte e artista della scienza, sarà nume tutelare di un programma di iniziative che segnano il primo passo nella costruzione di un polo “Scienze e Humanitas” negli spazi del Palazzo assegnati al MUSE.

Pubblicità Pubblicità

Il Museo delle Scienze allarga così la propria offerta culturale proponendola in una sede prestigiosa, ideale per esplicitare il dialogo fra Natura, Scienza, Società e le discipline umanistiche attraverso modalità che prediligano l’interazione con i visitatori e la co-progettazione con i portatori dei saperi territoriali: una precisa direzione che nel mese di febbraio porterà il pubblico a scoprire – attraverso due spettacoli teatrali per la prima volta in Trentino – le passioni e i segreti più nascosti del genio vinciano.

Giovedì 6 febbraio 2020, ore 18 – “Essere Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile” Come viveva Leonardo da Vinci? Quali erano le sue passioni e i suoi segreti?

In “Essere Leonardo da Vinci”, lo spettacolo teatrale diretto e interpretato da Massimo Finazzer Flory, il genio poliedrico viene raccontato grazie a “un’intervista impossibile” con domande sulla sua infanzia, le attività in campo civile e militare, sul rapporto tra pittura e scienza.

Anatomia, psicologia, fisica, la passione per il volo, il rapporto con la religione, sono solo alcuni degli innumerevoli temi che Leonardo affronta durante lo spettacolo non mancando di dispensare sentenze e aforismi per vivere il nostro tempo.

Pubblicità Pubblicità



Dallo spettacolo teatrale è stato tratto l’omonimo film realizzato in collaborazione con RAI Cinema e con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci.

Autori/Partner: Massimiliano Finazzer Flory nel ruolo di Leonardo da Vinci, Gianni Quillico nel ruolo dell’intervistatore

Giovedì 20 febbraio 2020, ore 18 – “Il mondo di Leonardo in sette mosse” ​Pensare come Leonardo… è possibile anche ai giorni nostri?

Per il formatore e innovatore Alessandro Garofalo sì e anche…“caldamente consigliato” in una società che ha fatto della convergenza e della multidisciplinarietà una necessità.

In questa divertente conferenza spettacolo – rivolta ad appassionati e curiosi di scienza, tecnologia e innovazione – Garofalo racconterà le “sette mosse” di Leonardo da Vinci che ci possono aiutare nel vivere a pieno il presente. Autori / Partner: di e con Alessandro Garofalo

PROSSIMI APPUNTAMENTI A PALAZZO

28 febbraio 2020, ore 17.30 – Beyond the plastic

Gli arazzi realizzati con filati plastici dal maestro tessitore Giovanni Bonotto nella mostra “A Collection for Life Beyond the plastic” a cura di Chiara Casarin.

19 marzo 2020, ore 18 – RiSuoni: scienza, filosofia e musica

“Agostino e il ritmo” è l’appuntamento che inaugura il ciclo di conferenze-spettacolo nato dalla collaborazione tra MUSE, Università di Trento e Conservatorio F.A. Bonporti.

20 – 22 marzo 2020 – Cantico

Rassegna di poesia e installazione ispirata al canto e alle migrazioni degli uccelli a cura del Bosco dei Poeti.