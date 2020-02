Elezioni comunali: il Patt correrà da solo a Mezzolombardo. Denis Paoli (Lega): «C’è sofferenza da parte di quegli autonomisti che in questo Patt non si rivedono»

Come risaputo, a Mezzolombardo il Patt ha deciso di correre in solitaria alle prossime comunali. Niente alleanza con le civiche di centrosinistra, dunque, e la prospettiva sempre più concreta di vedere quattro candidati alla poltrona di sindaco nel paese rotaliano.

Oltre al primo cittadino uscente Christian Girardi e al candidato del Partito Autonomista Trentino Tirolese, ci saranno con ogni probabilità un esponente del polo civico di sinistra e uno della Lega.

A rendere nota la decisione delle Stelle Alpine sulla stampa locale era stato il presidente della sezione di Mezzolombardo Tommaso Mariotti, che aveva spiegato come questa scelta fosse necessaria per far emergere la forza di una proposta alternativa autonomista.

Bocche cucite, invece, per quanto riguarda il nome del candidato sindaco e su quelli della squadra che lo sosterrà il prossimo 3 maggio, come confermato dalla segretaria Patrizia Pace, che in un primo momento aveva lasciato aperte le porte a una coalizione con le civiche.

“Per fare nomi è ancora presto – spiega Pace –. Verranno resi noti più avanti. Il fatto di correre da soli ci consente di scegliere i tempi più opportuni per presentare chi ha dato la propria disponibilità”.

Bisognerà attendere ancora un po’, dunque, per conoscere il profilo del candidato sindaco delle Stelle Alpine a Mezzolombardo.

LA STOCCATA DI DENIS PAOLI, CONSIGLIERE PROVINCIALE DELLA LEGA – “L’impronta di sinistra dettata dai vertici del Patt a livello trentino, vedi il sostegno al centrosinistra e quindi al Pd nel capoluogo di Trento, ma anche nelle realtà più piccole come sembrerebbe ad esempio nella vicina Lavis, ci mette in una situazione di difficoltà nel dialogo con le Stelle Alpine – commenta il consigliere provinciale della Lega Denis Paoli –. In questo momento chi candida con il Patt evidenzia indirettamente una vicinanza a un progetto di sinistra che non ci appartiene”.

“Notiamo comunque in genere una certa sofferenza da parte di quegli autonomisti che in questo Patt non si rivedono – aggiunge Paoli –. Pertanto in una realtà come Mezzolombardo c’è la nostra totale apertura verso quel mondo autonomista con valori di centrodestra. Il nostro progetto in questa borgata prevede la costruzione di una coalizione che sia il punto di riferimento del vero e unico centrodestra autonomista. Il rifiuto di Girardi nel dialogo con la Lega fa emergere questa sostanziale verità”.