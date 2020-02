Ddl sostegno dei coniugi separati: approvato il disegno di legge Segnana con precedenza a chi ha figli

Il Consiglio ieri ha discusso il disegno di legge in materia di aiuti ai coniugi separati, che è stato approvato con 19 voti favorevoli e 11 astensioni.

«Questo disegno di legge è importante, aldilà delle sensibilità diverse nelle definizioni, ha detto Stefania Segnana: terremo l’impianto del ddl parlando di coniugi, ha chiarito, ma introdurremo nei criteri la precedenza a chi ha figli».

Claudio Cia (Agire) ha espresso apprezzamento per il disegno di legge in discussione “che riguarda tematiche delicate che ci tramandiamo da decenni”.

«Sarà pure un topolino, ha aggiunto, ma in trent’anni di governo del centrosinistra non si era mai riusciti a partorire nemmeno quello. Il riferimento ai genitori è contenuto chiaramente nell’articolo 4, ha aggiunto, laddove si parla di figli: dunque la volontà di dare la precedenza al rapporto tra figli e genitori appare chiara in questo testo. Dobbiamo evitare che questo ddl alimenti una contrapposizione pregiudiziale, ha concluso, ringraziando tutti gli “alleati” che hanno contribuito all’elaborazione dei contenuti di questo provvedimento».

Katia Rossato (Lega) è intervenuta definendo convincente questa proposta che per la prima volta pone il tema dei coniugi separati o divorziati e sottolineando, supportata da letteratura sociologica internazionale, l’impoverimento e i costi sociali ad esso legati. Le prime vittime sono naturalmente i protagonisti di questi drammi, ha aggiunto, che sperimentano, accanto all’impoverimento, anche accresciuti rischi per la salute.

Una specifica legge è a suo avviso necessaria, purtroppo, visto che ad oggi il 46% dei poveri è costituito da separati o divorziati e il 66% dei separati non riesce a provvedere alle spese di prima necessità.

Rossato ha infine ringraziato l’assessora Segnana per l’attenzione a questo tema che colpisce tanti trentini in difficoltà, auspicando che le divergenze vengano superate in favore dell’approvazione di una misura giusta e a favore di tanti trentini he in passato non sono sati ignorati, ma sicuramente non sono stati oggetto della meritata attenzione.

