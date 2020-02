Coredo: gli studenti di seconda e terza media visitano la mostra allestita dai “Turisti per scelta” per conoscere, riflettere, crescere

Una mattinata formativa e costruttiva, ricca di spunti di riflessione e di immagini forti, che fanno pensare.

L’occasione per fare un viaggio virtuale nelle realtà devastate dal terremoto (e ancora lontane dal raggiungere una sorta di “normalità”), ma anche per conoscere un prezioso “contenitore di opportunità” come il Piano Giovani di Zona.

Accolti dai responsabili del progetto “Turisti per scelta” nella sala all’ultimo piano di Casa da Marta, nel cuore di Coredo, sabato scorso le ragazze e ragazzi della seconda e terza C hanno ascoltato con grande attenzione il racconto di quest’iniziativa che ha visto protagonisti 9 giovani neomaggiorenni di Coredo e Tavon.

Dopo l’introduzione da parte di Grazia Melchiori e Andrea Negri, responsabili dell’Appm (Associazione Provinciale per i Minori) che ha presentato il progetto al Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”, la parola è passata al referente tecnico-organizzativo Fabrizio Brida, che ha illustrato brevemente, anche attraverso la proiezione di alcuni video, le attività e gli obiettivi portati avanti dal Piano Giovani di Predaia e Sfruz.

È toccato quindi ai ragazzi, “turisti per scelta”, narrare l’esperienza vissuta, tra incontri e confronti, nel corso dell’anno da poco concluso e il viaggio intrapreso a metà ottobre ad Arquata del Tronto, località marchigiana colpita dal terremoto nel 2016.

Davvero toccante è stata poi la visione del filmato che, attraverso immagini significative, riassume quei due giorni trascorsi tra macerie, desolazione e una gran voglia di ricominciare.

Alla fine del video, gli studenti e i professori sono stati accompagnati al piano sottostante, nella Sala della Trifora, che da metà dicembre e fino alla fine di febbraio ospita l’esposizione “Turisti in mostra”, mentre nelle salette adiacenti vengono raccontati gli altri progetti realizzati nel corso del 2019 nell’ambito del Piano Giovani: dai “Giochi senza Frontiere” ai “Laboratori per l’integrazione”, fino a “Ciak, si gira! Giovani protagonisti si raccontano”.

Qui i “turisti per scelta” hanno descritto le foto esposte e ciò che hanno provato quando le hanno scattate. Hanno delineato luoghi, persone e speranze, hanno narrato aneddoti e spiegato i motivi che li hanno spinti a vedere con i propri occhi e vivere sulla propria pelle una realtà ferita come quella di Arquata.

Con grande partecipazione gli studenti delle medie hanno saputo cogliere il valore di quest’esperienza, mettendo da parte pensieri e momenti sui quali riflettere. Per poi magari essere anche loro, un giorno, dei “turisti per scelta”.