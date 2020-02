Aquafil e Genomatica uniscono le forze per il bio-nylon. Prodotta la prima tonnellata di caprolattame

La sinergia fra la società californiana Geomatica e l’azienda trentina Aquafil, produce la prima tonnellata di caprolattame attraverso la fermentazione di biomasse.

L’innovazione ha quindi permesso la prima produzione di bionylon.

Il caprolattame è infatti la materia prima che serve per la produzione del nylon.

Nell’impianto sloveno dell’Aquafil si è poi provveduto a trasformarlo in nylon 6.

Il caprollatame ha un mercato mondiale di 5 milioni di tonnellate l’anno. Il gruppo trentino Aquafil con a capo Giulio Bonazzo si è prefissato l’obiettivo di produrre nylon al 100% bio per la fabbricazione di fibre per abbigliamento e tappeti più sostenibili e nel rispetto dell’ambiente. Le prestazioni fra nylon e bionylon sono identiche.

L’accordo fra l’azienda di san Diego e Aquafil è stato firmato nel gennaio del 2018. L’obiettivo della collaborazione era quello di sviluppare un bioprocesso vantaggioso in ottica commerciale (il Processo GENO CPL™ di Genomatica) per produrre appunto caprolattame utilizzando ingredienti rinnovabili di origine vegetale in sostituzione dei materiali derivati dal petrolio greggio tradizionalmente impiegati dall’industria del nylon.

Tale metodo consentirà inoltre ai titolari delle licenze e ai loro clienti di differenziarsi offrendo prodotti a base vegetale, le cui performance saranno equiparabili al nylon ottenuto dal caprolattame derivato dal petrolio greggio e che non richiederanno alcun intervento di adattamento dei processi e dei macchinari rispetto alla catena di produzione tradizionale del nylon. Genomatica è proprietaria del brevetto sul processo GENO CPLTM.

Il processo di Genomatica per il caprolattame di origine vegetale ha lo scopo di consentire ad Aquafil e ad altre aziende di produrre abbigliamento, tappeti e fibre in nylon più sostenibili.