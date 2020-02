Zlatan Ibrahimovic, il calciatore con la passione per i cavalli

Non tutti sanno che, nell’autunno 2017, Zlatan Ibrahimovic aveva deciso di muovere i primi passi nel mondo dell’equitazione.

Ovviamente, il calciatore da poco tornato al Milan, non aveva iniziato ad andare a cavallo, ma aveva deciso di investire in un promettente giovane soggetto da impegnare nella disciplina del Salto Ostacoli.

Con il motto “Animal recognizes Animal”, Zlatan Ibrahimovic aveva presentato al mondo di Instagram il soggetto su cui aveva deciso di puntare: si trattava di una giovane olandese dal nome Grande Dieni che nel 2017 aveva appena 6 anni.

Insieme all’amazzone italiana Michol Del Signore, titolare di MDS Sport Horses, quindi, Zlatan ha iniziato a seguire con interesse i successi della cavalla che ha ancora adesso in co-proprietà insieme a Michol del Signore.

Recentemente, Grande Dieni si è messa in grande evidenza in alcuni concorsi nazionali ottenendo la piazza d’onore in un Gran Premio a Ornago e la vittoria in un altro Gran Premio a Vermezzo e Zlatan Ibrahimovic ne ha approfittato per dedicarle un bel post sul suo profilo Instagram complimentandosi per i successi ottenuti.

Visualizza questo post su Instagram Ready to rock 2020 with our Grande Dieni. @micholdelsignore Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: 3 Feb 2020 alle ore 7:24 PST

Visualizza questo post su Instagram I never left @acmilan Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: 28 Gen 2020 alle ore 11:44 PST