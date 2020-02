Una festa speciale per i 100 anni di suor Teresa Formolo

È stato un compleanno speciale per suor Teresa Formolo, che venerdì scorso ha spento 100 candeline.

Sabato mattina una delegazione di circa 60 persone è partita di buon mattino da Sporminore, suo paese natale, per raggiungerla a Schio, dove vive e viene accudita a Casa Charitas dalle sue consorelle.

Il gruppo, composto da parenti, amici e compaesani, è stato accolto con piacere immenso da suor Teresa. Qui, dopo un breve saluto del sindaco di Sporminore Giovanni Formolo, che ha portato l’abbraccio e l’augurio di ogni bene da parte di tutta la comunità, alle 11.30 è stata celebrata la messa da don Daniele Armani. Per l’occasione era presente anche il presidente del consiglio comunale di Schio.

Al termine della celebrazione, suor Teresa non ha fatto mancare il suo ringraziamento e l’esortazione a pregare per i giovani e per le famiglie, affinché sappiano rimanere unite e accoglienti.

Per festeggiare al meglio questo compleanno speciale a tre cifre, a suor Teresa sono stati donati una cornice d’argento con la riproduzione della pagina del registro parrocchiale riportante il suo battesimo, una copia del libro di Marco Romano “Sono emigrati quasi tutti”, pubblicato recentemente dal Comune, e un cartellone preparato dai ragazzi della catechesi.

È seguito un momento di convivialità, rallegrato dai canti del coro parrocchiale di Sporminore e dalla torta di compleanno preparata per l’occasione dalle massaie del paese.

“Negli occhi ancora vigili di suor Teresa si è letta la gratitudine nei confronti dei propri compaesani – racconta il sindaco Giovanni Formolo –. È stata una giornata ricca di emozioni”.

I 100 ANNI DELLA “ROCCIA TRENTINA” – Nata a Sporminore il 31 gennaio 1920, suor Teresa ha fatto il primo voto di postulato a Verona il 7 dicembre 1943, per poi recarsi a Schio dove si occupò di Santa Bakhita, schiava sudanese diventata suora, negli ultimi mesi della sua vita.

La portava in chiesa dietro l’altare, dove si fermava a pregare a lungo. Poi l’accompagnava in professato per la ricreazione. Santa Bakhita era di poche parole, parlava con lo sguardo e il sorriso.

Quando seppe che suor Teresa sarebbe andata a Vimercate per essere missionaria, le regalò il suo sciallino nero, glielo mise sulle spalle, con una richiesta: “Quando arrivi, ti prego, cerca i miei cari e di’ loro che io sono di Dio e suora come te!”. In realtà suor Teresa non sarebbe partita per l’Africa, ma per l’India. Santa Bakhita non l’ha più dimenticata.

Dopo un breve periodo a Londra, suor Teresa si imbarcò per l’India nel luglio 1947 con il bastimento Strathmoore, sul quale il 15 agosto festeggiò l’indipendenza dell’India, che cessava di essere una colonia inglese.

Il viaggio fu difficile. Il 17 agosto arrivò a Bombay (l’attuale Mubai), dove rimase un anno per poi andare al nord, a Barabanki. Due anni dopo venne mandata al sud ad Alleppey, nella regione del Kerala.

In terra indiana, dove rimase per circa vent’anni, ha lavorato negli orfanotrofi femminili, per poi dedicarsi alla missione di padre Lino Zucol, originario di Sarnonico.

Uno dei suoi compiti era quello di visitare i villaggi e sostenere nella fede i cristiani di laggiù. Grande impressione le fecero la ricchezza e la diversità delle lingue e dei dialetti, tanto armonici al nord quanto bruschi e ruvidi al sud.

Suor Teresa venne poi richiamata in Italia, dove le vocazioni stavano iniziando a scarseggiare e dove diventava più prezioso il suo aiuto. Rimase un po’ di tempo a Padova e poi si trasferì a Schio.

Ora si gode il meritato riposo, accudita dalle sue consorelle che si prendono cura di lei e che la tengono d’occhio, perché sebbene il fisico risenta dell’età, la volontà, la tempra, la tenacia e la grinta della “roccia trentina”, come viene affettuosamente chiamata suor Teresa, sono quelle dei tempi migliori.