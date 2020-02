Sipario d’Oro: presentati a Rovereto i risultati dell’ indagine “Teatro e Giovani”

Riapre il Sipario d’Oro della Vallagarina, dal 15 a 3 aprile quarantasei serate di spettacolo valorizzeranno l’arte e la cultura. Presentati anche i risultati dell’indagine fortemente voluta dalla Comunità su “Teatro e Giovani”.

Il report, esposto lo scorso weekend alla Sala comunità di Valle, ritrae i risultati di una ricerca svolta sul teatro e sul suo rapporto con il pubblico più giovane.

Tante quindi le novità per la nuova edizione del Sipario d’oro. Quarantasei le serate di spettacolo che valorizzeranno l’arte e la cultura dal 15 febbraio al 3 aprile. Il festival nazionale di teatro amatoriale è promosso dalla Compagnia di Lizzana con la collaborazine della Provincia autonoma di Trento , della regione autonoma Trentino-Alto Adige, dei comuni di Rovereto, Ala, Avio, Mori, Nogaredo, Pomarolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano, della Co.F.As., della Distilleria Marzadro, della Cassa rurale Alta Vallagarinae Lizzana e della Cavit.

Dalla ricerca, concretizzatasi grazie alla collaborazione con la Compagnia di Lizzana e la Cofas, si evincono molti dati interessanti. Uno dei più sorprendenti riguarda l’atteggiamento dei ragazzi nei confronti di questo tipo di spettacoli: alla domanda provocatoria “perchè a teatro ci si annoia“, loro replicano difendendo l’arte della messa in scena. I giovani difendono il palcoscenico.

L’indagine, che ha coinvolto ragazzi delle scuole superiori, ha raccolto 173 questionari e ha avuto l’obiettivo di studiare e comprendere un pubblico molto importante ma spesso sottovalutato, quello più giovane.

L’obiettivo è stato quello di tracciare percorsi teatrali futuri in linea con le esigenze di tutti: dagli adulti agli studenti. La grande maggioranza dei ragazzi partecipanti alla ricerca ritiene fondamentale che lo spettacolo si inserisca in un processo che inizia con le informazioni che lo anticipano e termina con il confronto e lo scambio con amici e altri spettatori.

I questionari sono serviti a documentare i consumi culturali e l’approccio all’evento teatrale di un campione di popolazione dai 14 ai 18 anni che ha scelto di andare a teatro, da qui emerge che sono il 6 percento di loro abbia guardato il proprio smartphone durante lo spettacolo.

Sempre in riferimento alla ricerca, il Presidente di Comunità Stefano Bisoffi e la Vicepresidente Enrica Zandonai spiegano:« Ci siamo chiesti che ruolo avesse il teatro per il giovani, se lo giudicano attuale nella comprensione del presente. Se l’obiettivo é quello di rendere il teatro sempre più accattivante per i giovani, la risposta é quella di seguire le esigenze dei giovani dando così dei feedback nella programmazione».

Come spiega Marisa Bruschetti della Compagnia di Lizzana:« al Sipario d’oro sarà presnete anh euna giuria di giovani proprio per stimolare il loro senso critico e renderli partecipi in tal senso. Ci sono molti spettacoli significativi in programmazione, questa edizione sarà sicuramente interessante».