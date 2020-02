Scarichi abusivi e rifiuti abbandonati: denunce e segnalazioni in valle del Chiese

Nel corso del 2019 la polizia locale della valle del Chiese ha fortemente incrementato i controlli in materia ambientale con risultati importanti nell’ambito dell’attività di accertamento delle violazioni.

Due indagini condotte dalla municipale locale lo scorso anno, in collaborazione con Appa, hanno portato ad altrettante denunce per scarichi industriali abusivi e di sostanze pericolose.

Tali indagini, ancora in corso, sono relative alla presenza di Pfos nella zona del basso Chiese e risultano particolarmente difficoltose a causa della contaminazione molto lontana nel tempo.

Sempre nel 2019, relativamente alla gestione di rifiuti sono due i casi accertati: uno riguarda l’abbruciamento al suolo in un capannone industriale dismesso dove erano in corso lavori di pulizia. In questo caso la sanzione comminata è stata di 6500 euro.

In un secondo caso è stata accertata la gestione non conforme da parte di una ditta di trattamento rifiuti che aveva depositato quantitativi enormemente superiori a quanto autorizzato e con modalità che erano in contrasto con la corretta gestione degli stessi. La ditta ha pagato una sanzione amministrativa di 3250 euro.

Anche in materia di inquinamento sonoro sono state sanzionate due ditte per emissioni in orari non consentiti dai regolamenti comunali.



“La gestione dei rifiuti urbani è notoriamente un grave problema causato dall’indisciplina dei produttori di rifiuti“, si legge in una nota della municipale.

Venti sono i verbali amministrativi contestati per violazioni al Testo unico sui rifiuti od ai regolamenti comunali in materia.



Tra queste sono state accertate violazioni a carico di una persona che conferiva i propri rifiuti nei cestini dei parchi pubblici ed individuata solo grazie ad un lungo lavoro che ha consentito di sorprenderlo nel momento in cui depositava il sacchetto.

In alcuni casi preziosa è stata la collaborazione dei cittadini come nel caso del deposito avvenuto presso il Bicigrill di Condino dove venivano rinvenuti arredi da bagno, elettrodomestici, borse contenenti indumenti, imbottiture e tappetini, suppellettili varie da cucina.

La pronta segnalazione di alcuni cittadini ha consentito di sanzionare i turisti con 1000 euro di sanzioni prontamente pagate dal trasgressore.



“Non pochi i verbali contestati per l’abbandono nei boschi della valle, ma pochi i casi in cui si è potuto risalire al trasgressore“, afferma la municipale.