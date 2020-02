Rovereto: rissa fra stranieri ubriachi in Corso Rosmini, 27 enne finisce in ospedale

La rissa è scoppiata per futili motivi davanti alla Conad in corso Rosmini poco prima delle 21.30 di ieri sera lunedì 3 febbraio 2020.

Per futili motivi un gruppetto di giovani stranieri completamente ubriachi sono passati dalle grida e gli insulti alle minacce per poi finire per darsele di santa ragione.

Allertati dai residenti sul posto sono arrivati prontamente i Carabinieri di Rovereto che hanno sedato la rissa ed identificato tutti i componenti dello spiacevole episodio.

Sul posto anche due ambulanze del 118 che hanno ricoverato all’ospedale di Rovereto un 27 enne in codice rosso.

Le sue condizioni all’inizio erano apparse piuttosto gravi ma poi invece sono sensibilmente migliorare. Se la caverà con pochi giorni di prognosi.

I Carabinieri stanno indagando sulle cause che hanno scatenato la violenta rissa, anche se dalle prime informazioni pare sia stata generata solo dall’abbondante alcool presente nel sangue degli stranieri.

Per il momento non ci sono denunce.

