Missione Lilt: cercasi volontari per fare gli agenti addestratori OOSigarette

La sezione di Trento della Lilt ( Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) organizza un corso di formazione per i volontari che vogliano dedicarsi ai seguenti servizi: ascolto attivo negli ospedali di Trento e Rovereto o nelle Delegazioni Lilt del territorio, agenti addestratori OOSigarette in attività nelle scuole elementari e nel trasporto in ospedale a Trento.

Il corso di formazione si terrà nel mese di febbraio nei giorni sabato 22, venerdì 28 e sabato 29.

Per maggiori informazioni o per iscriversi si può contattare la sede della Lilt di Trento in corso 3 Novembre 134, oppure telefonare allo 0461-922733 o scrivere a info@lilttrento.it. In alternativa si possono contattare anche le sedi periferiche territoriali di Arco, Borgo, Tione, Pergine, Mezzano, Rovereto, Cavedine, Cavalese e Cles.

CHI SONO GLI AGENTI OOSIGARETTE – Il Modello di Prevenzione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano prevede l’addestramento di veri e propri Agenti Speciali 00Sigarette: ragazzi che si impegnano a non iniziare a fumare e ad adottare uno stile di vita sano, ricco di frutta e verdura, di attività fisica, di benessere e passioni!

Con il nostro Programma gratuito, l’associazione si propone di unire all’impegno di insegnanti, Istituzioni e famiglie, per sensibilizzare gli studenti a “una scuola e un futuro senza fumo” e, più in generale, a uno stile di vita consapevole e salutare. Si inizia nelle classi quarte, con l’intervento dei nostri educatori, e si prosegue nelle classi quinte, grazie al supporto del materiale educativo che LILT offre agli insegnanti, per approfondire le varie tematiche e svilupparle anche attraverso attività pratiche e coinvolgenti.

L’associazione desidera così offrire non solo un momento di educazione sanitaria, ma anche un’occasione di crescita e riflessione su quelle che vengono oggi definite “life skills”, ovvero le “competenze per la vita”, che aiutano i nostri bambini ad affrontare le sfide quotidiane, valorizzando ogni abilità in modo positivo e consapevole.

