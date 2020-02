L’importanza di struccarsi e come farlo correttamente

Dopo una tremenda giornata in ufficio o a sbrigare commissioni in giro per la città, finalmente arriva il tanto atteso e meritato riposo, sei talmente stanca che non hai più la forza di fare nulla ma, purtroppo, prima di andare a letto c’è una cosa essenziale che devi fare: struccarti.

Struccarsi prima di andare a letto è molto importante, liberare la pelle del viso dal trucco o dai residui di inquinamento, depositatisi proprio sul tuo volto, permette alla cute di respirare, così da evitare la comparsa di punti neri, impurità e un invecchiamento precoce della pelle.

METODI PIÙ DIFFUSI – Ci sono diversi modi per poterti struccare, ad esempio, quando sei in viaggio possono risultare più pratiche delle salviettine struccanti, l’importante è fare attenzione alla qualità del prodotto che si acquista, soprattutto quando si ha una pelle sensibile o tendente alle impurità, inoltre, per quanto possa risultare comodo e semplice questo metodo, purtroppo non riesce a purificare fino in profondità la pelle, lasciando spesso molti residui di trucco.

Altra alternativa valida da poter utilizzare nella quotidianità possono essere il latte detergente o il tonico, entrambi vanno applicati su di un dischetto struccante. Invece, uno dei rimedi più recenti e tra i più consigliati è l’acqua micellare.

L’ACQUA MICELLARE – L’acqua micellare è un vero e proprio trattamento di bellezza e, come si legge sul sito di Nivea, strucca in profondità lasciando la pelle idratata e luminosa, senza aggredirla.

Questo prodotto riesce a rimuovere anche il make-up waterproof con il minimo sforzo e senza danneggiare la pelle, inoltre, dopo il suo utilizzo il risciacquo non è necessario. Un altro punto a favore dell’acqua micellare è la sua straordinaria delicatezza, perfetta per una cute sensibile, oltre a riuscire a struccare anche quelle parti del viso che possono risultare più complesse, come gli occhi.

Infatti, quando si applica la matita per occhi nella parte interna è molto difficile riuscire a rimuoverla con i normali prodotti perché si rischierebbe di farli infiammare, ecco però che arriva questo prodotto rivoluzionario che, applicato su un cotton fioc, permette la rimozione sicura del trucco e senza arrossamenti o lacrimazioni.

PIÙ FUNZIONI UN SOLO PRODOTTO – L’acqua micellare sembra essere uno dei prodotti “must-have” della daily routine di tutte le donne, perché ti fa risparmiare tempo, infatti, con un solo prodotto si possono avere tre vantaggi: Struccante, Tonico e Idratante.

Scegliere il prodotto più adatto alla propria pelle a volte sembra essere una mission impossibile, può capitare che lo struccante utilizzato irriti la pelle del viso o gli occhi, che contenga degli olii che non vanno assolutamente bene per chi ha una pelle grassa, o addirittura, che non riescano a rimuovere il trucco waterproof tanto adorato dalle donne.

Quindi, ricapitolando: MAI andare a letto senza aver prima rimosso il trucco dal viso e scegliere l’acqua micellare può essere la perfetta soluzione per risparmiare tempo e, allo stesso tempo, idratare e purificare in profondità la pelle.