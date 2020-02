«La filosofia del dilemma»: domani in biblioteca l’incontro con l’autore Claudio Tugnoli

Incontro con l’autore domani pomeriggio con inizio alle 17,30 alla Sala degli Affreschi della Biblioteca Comunale di via Roma.

L’ospite sarà Claudio Tugnoli autore del libro “ la filosofia del dilemma” che dialogherà con Riccardo Mazzeo.

Una breve recensione del libro edito da Mimesis Edizioni: “ Dopo la morte del Pelide Achille, Agamennone e Menelao decidono che le armi del defunto siano date a Ulisse. Ma Aiace Telamonio insorge, convinto che, essendo il più valoroso dei Greci dopo Achille, le armi di quest’ultimo gli spettino di diritto. L’ira lo sconvolge e acceca fino al punto di massacrare buoi e montoni, credendo che siano i suoi compagni. Rinsavito, Aiace sente che il suo onore è leso per sempre e prova una vergogna insopportabile. Può scegliere tra una vita nell’ignominia e una morte che gli restituirà l’onore perduto, conferendogli una gloria immortale. Aiace non dubita di poter risolvere il tragico dilemma unicamente togliendosi la vita: in un bosco sulla riva del mare, in solitudine, si getta sulla spada di Ettore dal quale l’aveva avuta in dono dopo il loro duello. La vita morale si accompagna necessariamente al tragico, che ha nel dilemma la sua figura fondante”.

