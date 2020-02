La compagnia Ariston Proballet di Sanremo porta sul palco di Cles lo spettacolo “Swan”

Venerdì prossimo, 7 febbraio alle 21, appuntamento al Cinema Teatro di Cles con “Swan”, uno spettacolo della compagnia Ariston Proballet di Sanremo.

Il coreografo Marcello Algeri prende come punto di partenza il “Lago dei cigni” di Tchaikovsky per metterne in scena una versione nuova, fresca, moderna e ironica, mescolando la danza classica con quella moderna.

Sul palco il cigno (in inglese swan, appunto) diventa il simbolo dell’evoluzione spirituale a cui questa società impoverita deve tendere, raccogliendo in sé tutte le caratteristiche dei quattro elementi naturali: l’acqua, dove nuota; l’aria, dove vola; la terra, dove si posa; il fuoco del sole, da cui trae il suo potere per padroneggiare gli altri tre elementi.

Pubblicità Pubblicità

“Il cigno rappresenta la comunicazione fra gli elementi, fra i diversi mondi ed è il possessore di poteri legati alla musica e al canto – spiega Marcello Algeri –. Il suo volo è paragonato al ritorno dello spirito verso la propria sorgente e rappresenta la parte dell’uomo che tende al bene, al meglio di sé, alla percezione, alla spiritualità. Il mondo sta cambiando e anche noi dobbiamo farlo dobbiamo accettare e non temere la forza portata dal cambiamento che nasce, nel mio balletto, dalla trasformazione dello sgraziato pulcino in un maestoso cigno”.

La coreografia è di Marcello Algeri, la direzione di Sabrina Rinaldi.

Pubblicità Pubblicità

È possibile acquistare biglietti e abbonamenti in prevendita alle casse del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, agli sportelli delle Casse Rurali del Trentino e sul sito www.primiallaprima.it fino al giorno dello spettacolo.

I biglietti d’ingresso ai singoli spettacoli sono invece acquistabili al Cinema Teatro di Cles la sera stessa dell’esibizione a partire dalle 20.

Pubblicità Pubblicità