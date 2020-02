Ipotesi dolo per l’incendio all’Agritur Alpenvidehof di Tavon. La Pro Loco di Coredo: «Sarebbe un atto vile e meschino»

Pare non possa essere esclusa l’ipotesi del dolo come eventuale causa dell’incendio scoppiato all’Agritur Alpenvidehof di Tavon, frazione di Predaia, che domenica sera ha parzialmente distrutto il tetto della struttura (qui l’articolo).

La copertura dell’edificio di proprietà di Walter Pollini e Susanna Ianes che ospita quattro appartamenti è stata avvolta dalle fiamme poco prima delle 20.30 e per domare l’incendio è stato necessario l’intervento di quattro corpi dei Vigili del Fuoco locali.

Oltre ai pompieri di Coredo, infatti, sono accorsi sul posto anche quelli di Taio, Cles e Smarano, per un totale di circa 70 uomini. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

L’AGRITUR SET DEL FILM HORROR – L’Agriturismo Alpenvidehof, costruito interamente con materiale bioedile, legno di larice e pietra locale, sorge a circa un chilometro dall’abitato di Tavon ed è posto all’interno di un’azienda agricola dedita alla coltivazione delle mele.

La struttura era stata scelta come set per girare il film horror “L’ultimo codice”, che rievoca la vicenda romanzata di Josef Fritzl, il padre “mostro” di Amstetten, in Austria, che ha tenuto segregata in cantina e stuprato la figlia per 24 anni.

Le riprese dovevano iniziare il 12 febbraio e pare siano state confermate. Né la parte destinata alla cantina, né gli alloggi per la troupe, infatti, sarebbero stati interessati dall’incendio, che ha causato danni ingenti alla copertura ma non ha compromesso la struttura.

UN TERZO DEL TETTO È ANDATO DISTRUTTO – I Vigili del Fuoco sono riusciti a sezionare il tetto e limitare l’incendio: più o meno un terzo della copertura, circa 60 metri quadrati, è andato distrutto. Il fuoco è stato spento dall’alto con acqua e schiuma, poi è stata rimossa parte della copertura per evitare danni causati dalle tegole che precipitavano.

“Inizialmente sembrava un intervento abbastanza impegnativo – spiega il comandante dei Vigili del Fuoco di Coredo Enzo Sicher – poi in realtà la circostanza si è presto risolta nel migliore dei modi”.

Intorno alle 22 la situazione era già sotto controllo, mentre le operazioni, tra bonifiche e verifiche per evitare che ci fossero bracieri sotto il manto isolante, si sono concluse verso mezzanotte e mezza.

Sulle cause dell’incendio stanno indagando i Carabinieri, intervenuti sul posto con la pattuglia di Vermiglio, il vicecomandante della stazione Predaia di Taio e l’ufficiale del Corpo Antincendio dei Permanenti di Trento.

Pare da escludere, comunque, l’ipotesi che il fuoco sia divampato dalla canna fumaria.

SOLIDARIETÀ DA PARTE DELLA PRO LOCO DI COREDO – Nella giornata di oggi la Pro Loco di Coredo ha voluto manifestare la propria solidarietà nei confronti dei proprietari dell’Agritur Alpenvidehof e condannare eventuali gesti dolosi che abbiano innescato l’incendio.

“La Pro Loco di Coredo, con grande stupore, ha appreso che la vicenda del Maso Alpenvidehof può avere carattere doloso” scrive in una nota il direttivo, che “ha appoggiato con entusiasmo fin da subito il progetto del film che si girerà all’interno della struttura, poiché ha visto in questa iniziativa un importante volano di marketing del nostro territorio”.

Anche perché “ogni forma di promozione, da parte soprattutto dei privati che si spendono turisticamente per il nostro territorio, è da valorizzare e sostenere. Ecco quindi che il gesto compiuto a danno degli amici Walter e Susanna ci lascia un grande dispiacere – scrive ancora la Pro Loco –. Le nostre sono comunità per bene e non vogliamo immaginare che tra noi ci sia qualcuno che per invidia o per chissà quale altro stupido motivo possa aver toccato la casa, che per tutti noi è il cuore”.

Da qui la ferma posizione dell’associazione: “La Pro Loco di Coredo con tutto il suo direttivo vuole fare fortemente una condanna e ribadire che noi siamo una comunità lontana da questi atti vili e meschini”.