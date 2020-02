Incendio alle «Gandhi» di Rovereto. Nessun ferito

Sabato presso scuola primaria «Gandhi» di Rovereto c’è stato un principio d’incendio.

A scatenare le fiamme è stato un cortocircuito partito dall’asciugamani elettrico.

Un bambino si è recato in bagno e ha premuto il tasto per azionare il getto di aria calda, ma il tasto è rimasto incastrato. L’apparecchio è quindi andato in cortocircuito e ha causato l’incendio.

La referente della scuola, la professoressa Paola Calliari, non si è però fatta cogliere impreparata: si è recata nel bagno e munita di estintore ha spento l’incendio.

Essendo il periodo della ricreazione, i bambini al momento dell’incendio erano tutti in cortile. Quei pochi che erano rimasti all’interno della struttura sono stati ordinatamente condotti all’esterno.

Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco permanenti di Trento presenti nella caserma di Rovereto che hanno fatto uscire il fumo dai locali interessati e si sono complimenti con il personale scolastico per aver spento l’incendio adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

E’ arrivata poi anche la polizia locale e la vicesindaco di Rovereto Cristina Azzolini che ha chiesto all’assessore dei lavori pubblici l’intervento degli elettricisti affinchè facciano ulteriori controlli sul funzionamento degli asciugamani elettrici.

Nonostante lo spiacevole accaduto bambini e insegnanti non hanno corso nessun pericolo.