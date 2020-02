Il volto umano del terrore: il reportage unico che nasce in Trentino

Ieri lunedì 3 febbraio, è partita da Trento una campagna di crowdfunding promossa da Notizie Geopolitiche e dal suo direttore tutt’altro che estraneo al giornalismo di guerra in prima persona.

Enrico Oliari (residente a Trento) infatti ha deciso di portare i suoi reportage ad un livello successivo con questa raccolta fondi che, in caso di successo, poterà ai sostenitori ed al pubblico un documentario chiamato “The Human Face of Terror” – il volto umano del terrore.

Il documentario immortalerà la vera vita di una delle culture più temute al mondo, quella talebana, e restituirà a mondo un punto di vista inedito su una realtà tanto controversa quanto apparentemente diversa dalla nostra.

Pubblicità Pubblicità

Per produrre questo documentario, Enrico Oliari e la sua squadra, composta da Sebastián Hidalgo, Ehsan Soltani, Giuliano Bifolchi, Massimiliano Lettieri, Massimo Gabbani, Mohamed Ben Abdullah e Pietro di Raimondo, prenderanno contatti con i talebani in Afghanistan e si addentreranno in prima persona nella loro realtà, dando ai talebani la chance di far sentire la propria voce nel mondo.

Nella squadra scelta per girare il documentario fanno parte oltre a Oliari anche altri 3 professionisti trentini.

Insieme al documentario uscirà un libro, “Frontline: Afghanistan”, firmato dal giovane scrittore trentino-venezuelano Sebastian Hidalgo, ed i sostenitori della campagna di crowdfunding potranno accedere a diversi premi in cambio del loro sostegno a questo progetto.

“The Human Face of Terror” è un’altra nota saliente nella carriera di Oliari e la sua squadra, che solo pochi anni fa sono andati in prima linea, affiancando i Peshmerga curdi nella guerra contro l’ISIS.

Pubblicità Pubblicità



Senza filtri e senza censura, questo documentario e questo libro cercheranno di catturare l’essenza del giornalismo per dare al grande pubblico una prospettiva senza precedenti di una realtà temuta e stigmatizzata come quella talebana.