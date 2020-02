Gran successo per il progetto ASL in Irlanda proposto dall’Istituto Marie Curie nel 2019

Il progetto ASL in Irlanda è stato proposto nel 2019 dal Fondo Sociale Europeo all’Istituto Comprensivo ‘Marie Curie’ di Pergine Valsugana, il quale ha colto questa opportunità a braccia aperte.

Il titolo gratuito lo ha reso accessibile a tutti. Questo è stato l’aspetto che maggiormente ha spinto una trentina di ragazzi di tutti gli indirizzi a esporre la richiesta di partecipazione, pur essendo il numero di posti riservato a soli 14 alunni delle classi terza e quarte.

Il progetto, della durata di 5 settimane (dal 28 luglio al 1 settembre), finalizzato allo sviluppo di competenze linguistiche, professionali e interculturali, era caratterizzato dalla cosiddetta “full – immersion”, ovvero l’affronto di una realtà culturale e sociale completamente estranea agli studenti.

L’alloggio in case-famiglia ed il lavoro in aziende locali, ha permesso tutto ciò, rendendo l’esperienza stimolante sotto tutti gli aspetti, facendo sentire i ragazzi parte di una società diversa ed orientandoli verso un possibile percorso lavorativo.

Attraverso l’intervista ai ragazzi che hanno partecipato capiremo insieme com’è stato strutturato il progetto.

Come si faceva ad accedere al progetto?

“E’ stata fatta una selezione basata sulla media dei voti del primo trimestre, sul voto in lingua inglese o sul possesso di certificazione (livello richiesto: B1). Lo studente interessato inoltre doveva presentare una lettera motivazionale e sostenere un colloquio in lingua.”

Gli studenti selezionati hanno partecipato, quindi, ad un corso in inglese obbligatorio offerto dalla scuola, volto ad approfondire le loro conoscenze sul paese ed a migliorare l’aspetto linguistico, il tutto volto a rendere il gruppo più omogeneo.

Com’è stato il corso di preparazione?

“La preparazione era strutturata su una trentina di ore suddivise tra lezioni individuali e collettive ed è servita soprattutto per il miglioramento dell’inglese. Tuttavia l’obiettivo principale del corso era la formazione di un gruppo solido e direi che siamo riusciti in questo scopo.”

Di ritorno dal progetto, inoltre, gli studenti hanno affermato le loro competenze linguistiche in una certificazione, anch’essa gratuita. Obbligatorio era, invece, la compilazione di un registro durante la permanenza a Cork e la presentazione di una relazione finale al rientro dal progetto.

Com’era la città?

“Cork è una vera e propria città giovane, popolata da studenti provenienti da tutto il mondo. Infatti qui abbiamo potuto conoscere tanti ragazzi di diverse nazionalità, come portoghesi, francesi, americani, ma anche trentini. Unica pecca, a mio parere, era la troppa sicurezza presente nella città che, di sera, non permetteva ai minorenni di entrare in nessun locale.”

Cork, che conta 130.000 abitanti, è la seconda città per grandezza dopo Dublino, ed è famosa per essere molto attiva. La sicurezza e la gioventù che abitano questa città fanno sì che molti progetti (Erasmus+ o Asl) vengano indirizzati proprio lì.

Dove avete alloggiato?

“Abbiamo alloggiato in case-famiglia a coppie. Le famiglie erano molto cordiali e disponibili e ci offrivano un servizio di mezza pensione, il pranzo era dunque a nostre spese.”

Dove lavoravi?

“Ho lavorato presso l’agenzia di viaggi Dawson Travel. Mi sono occupata della contabilità della compagnia e, nonostante la paura iniziale di fronte ad un ambiente ed un lavoro completamente sconosciuto a me, ho imparato presto il mestiere grazie all’aiuto degli altri studenti che lavoravano già in azienda.”

In base al percorso di studi e agli interessi esplicitati dallo studente in un video di presentazione e dal CV in lingua, ognuno è stato indirizzato verso la realtà lavorativa più appropriata a lui.

Come vi muovevate per la città?

“Ci è stata consegnata una ‘leap card’, ovvero una tessera per i trasporti, grazie alla quale potevamo accedere al servizio di trasporti pubblici in città.”

Avevate una figura di riferimento durante la permanenza?

“Il professor Pallanch, insegnante di lingua inglese al Marie Curie, è rimasto con noi per l’intero periodo. Ogni venerdì ci incontravamo con lui per fare il resoconto della settimana e vedere se tutto andava per il verso giusto. Per il resto durante la settimana eravamo del tutto liberi di fare ciò che più ci piaceva, unico vincolo era il coprifuoco, alle 10 per i minorenni e alle 11.30 per i maggiorenni. Inoltre, l’ associazione ‘Partnership International’, che ha permesso la realizzazione del progetto, si è resa disponibile, tramite il referente Chris, a risolvere eventuali problemi familiari o lavorativi.”

Cosa facevate nel tempo libero?

“Nel tempo libero ci riunivano in gruppo e giravamo per la città, visitando monumenti e locali. Molte erano inoltre le attività che la città offriva, come i tipici balli irlandesi il mercoledì sera. Di tanto in tanto, nei week – end, ci spostavamo in cittadine vicine o sul mare per sfruttare al meglio le belle giornate. Abbiamo potuto anche godere delle tre gite organizzate dalla Partnership completamente gratuite, che ci hanno portato, ad esempio, alle famose “Cliffs of Moher”, ovvero le scogliere in Irlanda.”

Cos’hai tratto da questa esperienza?

“E’ stata un’esperienza fantastica sotto tutte le luci, sul piano lavorativo abbiamo appunto avuto l’opportunità di testare le nostre capacità in un contesto a noi estraneo. Abbiamo praticato molto la lingua e fatto nuove conoscenze, che probabilmente ricorderemo per sempre. Questo penso sia l’aspetto che più mi ha arricchito, l’aver condiviso esperienze fantastiche insieme a persone che mai avremmo pensato di incontrare.”

“Le mie impressioni al riguardo sono molto positive – afferma il professor Pallanch – sia per il risultato ottenuto sia per l’opportunità data ai ragazzi. Per gli studenti infatti è stata un’occasione molto formativa di full-immersion non solo linguistica ma anche professionale e culturale in un paese straniero. In questo senso rappresenta un’evoluzione dei più tradizionali viaggi studio all’estero. L’organizzazione non è stata facile, ma molta è la soddisfazione finale per tutto il team di coordinamento al quale va il mio ringraziamento per l’indispensabile aiuto sia nell’organizzazione che nel risolvere i problemi incontrati lungo il percorso.”

Hai riscontrato difficoltà?

“All’inizio ero un po’ scettica riguardo al lavoro, la contabilità mi era del tutto nuova, in più non conoscevo il linguaggio specifico. Con il passare delle settimane però ho appreso bene ciò che dovevo fare e l’ho trovato perfino gratificante.”

Consiglieresti quest’esperienza?

“Sì, assolutamente. Mi guardo indietro e mi rendo conto di quanti bei ricordi mi restano di quest’esperienza. Complessivamente, con i suoi lati positivi e negativi mi ha aiutato a crescere, ad affrontare un vero e proprio ambiente di lavoro, ma soprattutto mi ha aperto la mente verso nuovi orizzonti, nuovi obiettivi e nuove idee.”

La riuscita di questo progetto viene espressa non solo dagli studenti che vi hanno partecipato, ma anche dal professor Pallanch, che ha seguito il progetto fin dal principio: “Grazie al grande successo che questa esperienza ha riscosso nel 2019, vorremmo che diventasse parte integrante dell’offerta formativa del Marie Curie. Abbiamo dunque presentato domanda di finanziamento anche quest’anno e siamo speranzosi nell’attendere una risposta.” – spiega il Prof.