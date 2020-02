Discussione ddl sostegno coniugi separati, Segnana: «Sono soprattutto i mariti a diventare dei “senza fissa dimora”».

È iniziata dopo il question time la discussione sul ddl a sostegno dei coniugi separati e divorziati.

L’assessore Stefania Segnana nella sua relazione introduttiva, che si inserisce a pieno titolo nel piano di legislatura per migliorare e promuovere il benessere familiare.

L’obiettivo, ha detto ancora l’assessora, è quello di risolvere le criticità che derivano dalla separazione e dal divorzio, prestando particolare attenzione ai bisogni dei figli ai quali va garantita la crescita con entrambi i genitori.

Stefania Segnana ha ricordato che l’iter del ddl, anche in Quarta commissione, è stato partecipato, un confronto che ha portato anche ad una serie di cambiamenti del testo originale.

Uno di questi è l’uso del termine coniugi al posto di genitori, introdotto per non discriminare le coppie che hanno figli rispetto a quelle che non ne hanno.

Stefania Segnana, nella sua presentazione, ha ricordato che il ddl prevede un sostegno economico per le situazioni di difficoltà legate alle separazione o al divorzio; la mediazione familiare valorizzando la rete dei servizi potenziando la formazione degli operatori; il sostegno abitativo con la possibilità di assegnare ai coniugi in difficoltà alloggi pubblici. Una legge, ha affermato, della quale potranno beneficiare tutti i coniugi separati e divorziati con priorità a quelli con figli minori, che avrà, per quest’anno, una dotazione finanziaria di 100 mila euro che raddoppieranno il prossimo anno.

Il quadro della situazione dei separati e divorziati in Trentino, da quanto ha affermato l’assessora, vede una situazione, per quanto riguarda gli assegni al coniuge, a favore delle donne perché nella quasi totalità dei casi viene corrisposto dal marito alla moglie; per quanto riguarda i figli l’assegno è presente nel 70% dei casi e anche in questo caso viene corrisposto dal padre.

La conseguenza è che sono soprattutto gli uomini a cadere nella condizione di senza fissa dimora.

Una situazione, ha ricordato l’assessora, aggravata dal senso di vergogna che rende difficile per molti padri chiede l’aiuto delle strutture pubbliche.

I numeri delle richieste di anticipo degli assegni di mantenimento descrivono una realtà difficile.

Le domande nel 2019 sono state 475 per un totale di un milione e 800 mila euro, un milione e 610 sono state quelle liquidate.