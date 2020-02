Coronavirus: preoccupazione per l’economia globale, crolla il prezzo del petrolio

Dopo aver messo in quarantena lo Stato che in questi anni ha trainato l’economia internazionale, rinchiudendo milioni di persone a casa, le autorità cinesi hanno dato il via al piano straordinario di disinfestazione di Wuhuan contro il “coronavirus”

Ogni giorno squadre speciali disinfetteranno giornalmente con cannoni nebulizzatori due milioni di km quadrati tra ospedali, mercati, bagni pubblici e discariche.

Una guerra che Pechino sta combattendo con ogni sforzo e impegno possibile. Sforzi che, non bastano per rassicurare l‘economia del grande colosso e di conseguenza quella globale che a breve, ne avvertirà gli effetti indesiderati.

Le sgradite conseguenze del Coronavirus potrebbero portare infatti ad un pesante rallentamento del 1% del pil cinese durante il primo trimestre. É sufficiente pensare che le provincie più colpite dal Coronavirus producono quasi il 70% del Pil di tutto il Paese.

Inoltre, ieri dopo 10 giorni dall’allarme le borse hanno riaperto e quella di Shangai ha subito una perdita del 7,7 bruciando 420 miliardi.

Nonostante il settore della tecnologia e delle telecomunicazioni siano i più colpiti, quello che più preoccupa è il petrolio. Il prezzo del barile infatti è sceso del 16% a New York e del 12% a Londra, diminuendo in modo drastico l’importazione del petrolio da parte di Pechino che, come note è anche il miglior compratore.

Una situazione critica che ha messo in allarme i Paesi produttori del Opec che stanno programmando una riunione straordinaria per mercoledì per decidere come contenere il più possibile le perdite.

