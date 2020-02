CoronaVirus: I due ricoverati allo Spallanzani in condizioni critiche. Morti salgono a 425

L’ospedale Spallanzani di Roma fa sapere che le condizioni dei due cinesi ricoverati con il coronaVirus si sono aggravate e sono compromesse.

La coppia di 64 e 67 anni respira solo grazie al respiratore artificiale. Le loro condizioni sono critiche.

«Hanno avuto un aggravamento a causa di una insufficienza respiratoria – spiegano i medici – come segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura. Pertanto è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva». Intanto «altri 11 pazienti sono stati sottoposti al test».

Intanto il numero di infezioni da coronavirus ha superato in Cina quota 20.400, con 3.235 nuovi casi confermati.

I nuovi decessi nel Paese, secondo gli ultimi dati ufficiali resi noti dalla Commissione sanitaria cinese, sono stati 64, tutti nella provincia di Hubei, focolaio del virus, con l’aumento più grande dall’inizio della crisi.

Il bilancio complessivo sale perciò a 425. Intanto 635 contagiati sono stati dimessi dagli ospedali.

C’è una seconda vittima fuori dalla Cina: dopo il decesso nelle Filippine, un uomo di 39 anni ha perso la vita a Hong Kong durante lo sciopero degli ospedali contro la mancata chiusura delle frontiere.

Ieri il presidente Xi Jinping ha presieduto a una riunione dei vertici del Partito comunista, minacciando punizioni per i funzionari che non si dedicano al contenimento dell’epidemia, ma ha anche chiesto loro di sostenere la riapertura delle industrie che in molte parti del Paese è fissata per lunedì prossimo.

In Giappone una nave da crociera con 3.500 persone a bordo è in quarantena dopo la scoperta di almeno 7 casi sospetti. Isolati 3 distretti Hangzhou: tra questi anche l’area che ospita il quartier generale di Alibaba.

Hyundai è stata costretta a fermare gli impianti per mancanza di materiali. Fonti della Farnesina confermano che il diciassettenne italiano rimasto a Wuhan non ha il coronavirus.

I governatori di Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, hanno scritto una lettera comune al ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. “Non c’è nessuna volontà di contrapposizioni politiche, nè tantomeno di ghettizzare: vogliamo solo dare una risposta all’ansia dei tanti genitori visto che la circolare non prevede misure in tal senso”, dice il presidente del Veneto, Luca Zaia