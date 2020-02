Caregiver familiari: al via l’iter del DDL 1461

Apprensione per i caregiver familiari, oggi l’11° Commissione Permanente del Senato (lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) inizia l’iter per l’esame del DDL 1461 sul riconoscimento dei diritti dei caregiver familiari.

Il CONFAD (Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità) esprime le sue preoccupazioni sul DDL (link al testo) poiché ritiene che sia di fatto insufficiente a tutelare il delicato ruolo del caregiver familiare «così complesso per chi non lo esercita, ma così tristemente noto a chi quotidianamente lo affronta».

Il “Manifesto 2020” del CONFAD ha già chiarito i cinque punti fondamentali per una legge che possa definirsi “giusta” (link all’articolo), per il presidente Alessandro Chiarini solo attraverso l’assicurazione di: «tutele previdenziali, sostegno economico, diritto alla cura, al riposo ed alle ferie, politiche attive per il lavoro e snellimento della burocrazia» si può dare una risposta seria e concreta ai tanti cittadini che si prendono cura dei loro familiari malati e che da anni aspettano una legge che li tuteli.

Pubblicità Pubblicità

Il presidente aggiunge «il CONFAD ritiene altrettanto necessario evidenziare l’assoluta contrarietà alle ipotesi di riparto su base regionale del fondo dedicato, ventilate in questi ultimi periodi. Il fondo previsto per una legge a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, deve essere impiegato per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare. Per questo riteniamo che la copertura finanziaria non sia adeguata alle necessità legittime dei caregiver familiari.

L’eventualità poi di una ripartizione delle risorse alle Regioni finirebbe con l’accentuare le già evidenti disparità di trattamento dei caregivers familiari sul territorio nazionale, col pericolo di creare un eccesso di burocratizzazione delle procedure, aggravata da possibili sotto ripartizioni per ambiti territoriali. Infine, riteniamo le previsioni di “servizio a supporto al ruolo del caregiver familiare” e il “riconoscimento del caregiver familiare nella rete assistenziale” totalmente inadeguate vista la carenza e molto spesso l’assenza di servizi che vadano incontro alle necessità del caregiver familiare e delle relative reti di supporto, molto variabili sul territorio nazionale».

I caregivers familiari hanno bisogno di #unaleggesubito, seria e dignitosa che li tuteli davvero.

A cura di Mario Amendola