Calcio a cinque: gli allievi del Fontana vincono i campionati provinciali

La squadra di calcio a cinque dell’ITET Fontana si è meritata il primo premio ai campionati provinciali per la categoria Allievi recentemente conclusi. Venticinque gli istituti scolastici in gara in questi mesi. La finale è stata disputata presso la palestra di Gardolo contro la squadra dell’istituto Maffei di Riva del Garda.

Ma il Fontana si è portato a casa anche un altro brillante riconoscimento ai recenti campionati provinciali: un secondo posto ai campionati categoria juniores misti a cui hanno partecipato 20 scuole. La finale contro l’istituto di Tione disputata presso il Buonarroti-Pozzo di Trento, terminata in pareggio, ha fatto guadagnare il secondo posto sul podio dei vincitori.

