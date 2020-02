Allerta vento, attenzione soprattutto nei parchi

Fra questo pomeriggio e domani sono previste condizioni di vento forte in montagna proveniente dai settori settentrionali.

Oggi pomeriggio le raffiche più intense sono attese sui settori occidentali del Trentino, mentre domani su quelli orientali.

Le raffiche raggiungeranno mediamente intensità di 70-80 km/h con punte che localmente potranno anche superare i 100 km/h nella fasi più acute (specie domani).

In generale i flussi interesseranno le zone di montagna, ma non si escludono episodi localmente intensi anche nei principali fondovalle.

Il comune di Trento raccomanda quindi di fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi (soprattutto nei parchi cittadini) e strutture temporanee o pericolanti; di guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi; di limitare le attività all’aperto e gli spostamenti; di fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, …); di non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture ma di prediligere gli spazi aperti.