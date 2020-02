Terzolas e la val di Sole piangono il 19 enne Samuel Silvestri

Alla fine si è dovuto arrendere. Samuel Silvestri aveva “sfidato” con grande coraggio fin da subito la malattia che come purtroppo spesso succede se l’è portato via

La malattia gli è stata diagnostica nel gennaio scorso e gli ha tolto tutte le forze ma non quella di studiare. Samuel si è infatti diplomato con 80/100 all’Istituto tecnico economico e tecnologico Pilati di Cles. La sua maturità è stata però “particolare”.

Costretto proprio in quel periodo a fare avanti e indietro dal reparto oncologico di Padova, gli scritti e l’orale sono stati fatti a casa.

La stanchezza e i continui viaggi a Padova erano sul punto di farlo crollare, ma è proprio in quel momento che sono intervenuti gli amici e i compagni di classe.

L’affetto sincero di ognuno di loro gli ha permesso di andare fino in fondo e di rendere orgogliosi tutti per questo grande obiettivo: la maturità.

Il docente di discipline meccaniche Sergio Cavallar lo ricorda come un ragazzo serio ed educato, che aveva deciso di prendere lezioni a casa pur di impegnarsi nello studio.

Un grande contributo va però anche alla Regione Veneto che mette subito in campo le risorse per aiutare i ragazzi in ospedale ad avere degli insegnanti dedicati.

Per il sindaco di Terzolas Enrico Martini si tratta di un «vuoto incolmabile» all’interno della comunità. Samuel lascia la mamma Sara, il papà Marco, il fratello Gabriel, le nonne Fiorella e Marta e tanti parenti e amici.

Ultimamente pareva che il ragazzo stesse meglio, ma in seguito le cose sono peggiorate e non ce l’ha fatta. Una cosa è certa: non si è mai dato per sconfitto e ha sempre lottato con tutto sé stesso per qualsiasi cosa. E’ proprio per questo che sarà sempre considerato un Uomo con la u maiuscola.

I funerali si terranno domani alle 14:30 nella chiesa di Terzolas.