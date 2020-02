A Gardolo disponibili 8 posti per il corso di cucito

Qualche decennio fa non ce ne sarebbe stato bisogno, ma col sopravvenire della modernità più esasperata diventa indispensabile anche un corso di cucito.

A Gardolo sono disponibili 8 posti per partecipare alle 5 lezioni di tecnica di base per principianti; il corso si terrà presso la sede del Teatro Moda in via Soprasasso al civico 1.

Si imparerà a cucire a mano, a fare orli, a attaccare i bottoni, sostituire le cerniere, a creare piccoli oggetti ed a usare la macchina da cucire. Le iscrizioni al “Corso di Cucito “o per avere eventuali maggiori informazioni , si può scrivere a teatromoda@hotmail.com o telefonare allo 0461-889800.

Pubblicità Pubblicità