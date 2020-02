“Tolo Tolo” un Film che scuote scomodamente la coscienza cristiana della destra, limitando paradossalmente la comprensione alla sinistra.

Spett.Le Direttore,

ho letto la recente critica apparsa sulla Voce del Trentino a firma di Luigi Campestrini, riguardo al film “Tolo Tolo” di Checco Zalone, critica che non condivido in massima parte per come è stata impostata né tanto meno per i contenuti esposti.

E’ innegabile che il trailer iniziale sia stata di fatto una speculativa operazione di marketing cinematografico, che ha richiamato engrammi ormai consolidati dalla “zalonaggine” degli spettatori, che erano stati conquistati dai precedenti film, capolavori della comicità tipica del personaggio “Zalone”.

Non dobbiamo tuttavia scandalizzarci per questo escamotage pubblicitario, avendo dovuto assistere inorriditi, proprio nelle scorse ore, in un noto programma televisivo sulla 7, alle performance demenziali di uno squallido personaggio, che orina sui verbali dei carabinieri e che come l’uomo ragno salta sulle carrozzerie delle macchine dell’Arma, sputando infine sui finestrini, pur di salire alla ribalta della cronaca nazionale, prima di potere accedere nei prossimi giorni alla Kermesse di San Remo…

Tutto ciò solo con un’ operazione di squallida, banale ed offensiva, ma efficace azione di marketing “fai da te”, solo per crearsi visibilità e notorietà dal nulla assoluto, prima della sua prossima apparizione televisiva.

Non dobbiamo quindi meravigliarci né tantomeno scandalizzarci per “la mistificazione del trailer” che di fatto nascondeva un’ operazione di sottile lavoro di marketing politico, che il film “Tolo Tolo” ha voluto proiettare sulla scena panoramica pre-elezioni “casualmente”, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia e in Calabria e come abbiamo potuto assistere, tale operazione è perfettamente riuscita, almeno in Emilia, dove la sinistra ha vinto, quando poteva tranquillamente anche perdere.

Ritengo che “Tolo Tolo” in tale contesto abbia interpretato con successo una suo sensibile gioco di parte.

“Tolo Tolo” è un vivo spaccato di una realtà che ha toccato profondamente la coscienza cristiana, anche di chi non ha una matrice di sinistra nell’anima, perché è riuscito con una comicità drammatica, forse per la prima volta nel cinema italiano, a scuotere e far riflettere lo spettatore, almeno quello dotato di profonda sensibilità cristiana, sul dramma delle migliaia di persone che ogni giorno affrontano la morte per sfuggire alle più disparate condizioni disumane di vita.

I “diversi”, nel film non sono più i neri che sfuggono alla morte quotidianamente, ma diventano improvvisamente i bianchi, che interpretando quel personaggio, da parte di Checco Zalone, dimostrano apertamente un senso di superficiale comprensione di un dramma che si consuma nel mondo senza sosta ogni giorno, ogni ora e ogni minuto nelle diverse longitudini e latitudini.

Il qualunquismo esistenziale, dimostrato con magistrale capacità da Checco Zalone, usando una comicità “amara”, per far giungere alla profondità delle coscienze anche quelle non di sinistra un preciso messaggio, ha aperto degli squarci di riflessione profonda che hanno toccato analisi interiori, accendendo pensieri che possono avere in alcuni o forse molti casi, giocato un ruolo politico vincente per la sinistra, ma pochi spettatori di destra, sono riusciti a comprendere nella profondità del vero messaggio politico del film, tale portata, rimanendo superficialmente ancorati ad un semplicistico raffronto con i precedenti film di Zalone.

Nei precedenti film la comicità si limitava a rappresentare una realtà sociale per lo spettatore comune, senza turbarne particolarmente la coscienza ma facendolo sorridere e ridere, provocando quell’autoironia difficile da riscontare e fare emergere in se stessi il più delle volte.

Il film “Tolo Tolo” è stato erroneamente accusato in certi contesti, anche di razzismo: nulla di più fuorviante, quando invece ha aperto, giocando psicologicamente sul paradosso, una finestra nuova nella coscienza di chi ha saputo cogliere in profondità il messaggio di umanità e orientamento politico che voleva lasciare nello spettatore, nonché tentare di minarne la coscienza politica di destra. Ma la cosa più assurda è che ciò non è stato compreso nemmeno dalla maggiore parte della sinistra, pur essendo lo scopo in diversi casi perfettamente riuscito.

Adriano Bertolasi – Trento