Per il Trento la sosta è come se non ci fosse mai stata. La squadra di casa colleziona davanti al proprio pubblico l’ennesima convincente prestazione.

Questa volta a farne le spese è il San Martin Moos, squadra che condivide l’ultimo posto in classifica con l’Anaune. La squadra rappresenta un minuscolo paese della Val Passiria, San Martino in Passiria, a pochi passi dal confine austriaco.

La squadra di casa parte forte come al solito. La collaudata intesa fra i giocatori non pare aver risentito della sosta e solo dopo cinque minuti il Trento è già in vantaggio.

Baido salta agilmente il diretto marcatore e crossa in area per Sottovia, che stacca fra le maglie altoatesine e insacca alle spalle del portiere. Per la punta gialloblu è un gol speciale: quello segnato questo pomeriggio rappresenta il 200esimo nella sua invidiabile carriera fra Serie C, Serie D, Eccellenza e Promozione.

Neanche il tempo di rimettere la palla a centrocampo che il Trento raddoppia. Caporali veleggia sulla fascia destra e lascia partire un cross al bacio per Baido, che appostato sul secondo palo fa 2-0.

Il San Martino è completamente in balia degli avversari e in campo si vede solo il Trento. Gli ospiti sono ko e rischiano di subire anche il terzo gol.

I meriti sono tutti del portiere Pomarè, che prima neutralizza la conclusione di Pietribiasi e poi quella di Pellicanò. Il primo tempo per il Trento è stata quasi una sgambata.

Il secondo tempo si apre sulla falsariga del primo. L’allenatore Toccoli concede l’esordio in campionato ai due nuovi acquisti Fortunato e Bonini.

Il centrocampista classe ’90 cresciuto nelle giovanili dell’Inter aveva già esordito nei due impegni in Coppa Italia, mentre Bonini è all’esordio assoluto. Il promettente difensore classe ’02 è stato preso in prestito dalla Primavera del Chievoverona ed è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina.

Il San Martino è ancora inesistente dalle parti di Cazzaro, ma è invece Sottovia a rendersi protagonista. Verso il ventesimo l’attaccante salta prima un avversario, poi un altro e infine calcia in porta. La difesa altoatesina miracolosamente respinge. Questo è l’unico sussulto della ripresa.

Il Trento ha dimostrato anche questo pomeriggio di essere fuori portata per parecchie squadre del girone.

Ha finora inanellato quattordici vittorie su sedici. Tutti si ricorderanno la sconfitta in casa con l’Arco dove segnò all’ultimo respinto il terzino ’02 De Nardi con un gran gol da fuori area.

TRENTO (4-3-1-2): Cazzaro; Paoli (7’st Fortunato), Trainotti, Marcolini, Pellicanò; Caporali, Pettarin, Battisti (7’st Bonini); Pietribiasi (29’st Santuari); Sottovia, Baido.

A disposizione: Conci, Badjan, Carella, Pederzolli, Bonomi, Comper.

Allenatore: Flavio Toccoli.

SAN MARTINO MOSO (4-2-3-1): Pomarè; J. Prünster, A. Tschöll, Haller, Trompedeller (45’st Angerer); J. Pichler, F. Pichler (41’st D. Frötscher); En Naimi, M. Tschöll (13’st M. Frötscher), D. Lanthaler; M. Lanthaler (23’st L. Pichler).

A disposizione: Pircher, Knoll, N. Pixner, M. Prünster, Hofer.

Allenatore: Christian Pixner.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto (Stefani di Arco Riva e Flaviano di Trento).

RETI: 5’pt Sottovia (T), 7’pt autorete J. Prünster (SM)

NOTE: campo in discrete condizioni. Spettatori 300 circa. Pomeriggio soleggiato. Ammoniti F. Pichler (SM) e En Naimi (SM) per gioco falloso.