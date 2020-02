Mezzocorona: la croce del «Dos della roda» lasciata al degrado. Ecco la sua vera storia

Da circa un anno la croce del «Dos della roda», una delle storiche croci presenti sul territorio, simbolo della cultura e della storia cristiana di Mezzocorona e della Rotaliana versa in condizioni disastrose.

Il crollo, che non si capisce se sia avvenuto a causa della tempesta vaia o sia frutto di atto vandalico, è tema di molte segnalazioni avvenute a più riprese ma evidentemente non tenute in considerazione dagli addetti ai lavori.

Ciò che fa sicuramente pensare è quale sia il motivo per cui non vi sia stato nessun interessamento e le reliquie della Croce siano lasciate a terra e al loro destino senza nessuna precauzione.

Sul gruppo Sei di Mezzocorona se ieri è comparsa l’ennesima segnalazione di un utente, “Davide Artist”, che si chiede cosa si potrebbe fare per ristrutturala.

In verità tutta la comunità di Mezzocorona vorrebbe che venisse posto rimedio per rivedere al suo posto la «Croce del dos della roda» nella posizione che merita e nel rispetto di chi l’ha costruita tanto tempo fa.

Anche la Lega di Mezzocorona per voce di Andrea Fedrizzi ha segnalato la cosa al Sindaco che per ora però non si è ancora pronunciato sul da farsi.

In molti non lo sanno ma la storia della croce del Dos della Roda risale a quasi 200 anni fa.

Il baron Crestani ricco tenutario nella piana Rotaliana alla sua morte avvenuta nel 1800 lasciò beni, terreni e molti milioni della vecchia moneta al comune

Nell’ultimo paragrafo del suo testamento lasciò anche una piccola cifra per costruire tre croci di marmo, l’una all’entrata e l’altra all’uscita del paese di Mezzocorona e una a Roverè della Luna

Per un’ottantina di anni nessuno misi pratica il suo volere testamentario finché con l’organizzazione del giubileo nell’anno 1900 il comune si ricordò delle disposizioni testamentarie del Baron Crestani.

La prima croce fu realizzata in piazzetta San Gottardo di fronte al caffè Centrale poi spostata in località Castello vicino alla chiesetta di san Giovanni Nepomuceno, l’altra invece fu realizzata sul Dos della Roda.

Si narra anche che la croce piantata sul Dos Della Roda moltissimi anni addietro sia stata già oggetto di devastazione. Qualcuno dice per colpa del vento, altri perché presa di mira da un gruppo di ragazzi. Dopo i danni subiti fu ricostruita in modo ancora più sicuro. Ora però è necessaria una nuova e veloce ricostruzione.