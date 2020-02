Incidenti in montagna, cosa fare in attesa dei soccorsi: se ne parla domani sera alla SAT

Per gli appassionati di montagna, l’incontro serale di domani sera organizzato dalla Sat, è di quelli da non perdere.

Si parlerà di “ Incidenti e malori in montagna: cosa fare, quando chiamare il 112 e cosa fare in attesa dei soccorsi”. L’incontro è a cura di Edoardo Geat e Andrea Busetti della Commissione Medica della Sat.

L’appuntamento è a partire dalle 20,30 di domani sera presso la sezione della Sat di via Manci. Si legge nella nota di presentazione: “ Due medici rianimatori, con esperienza di elisoccorso, presenteranno alcuni suggerimenti su come affrontare un’emergenza medica o traumatica in montagna e sulle modalità di chiamata del numero unico dell’emergenza. Verrà descritto come prestare un primo soccorso in attesa dell’elicottero. Inoltre saranno fornite indicazioni specifiche su situazioni particolari come il mal di montagna e le lesioni da freddo e calore, quali particolarità presentano gli anziani, le donne e i bambini, le persone affette da patologie, in primis la cardiopatia coronarica cronica”.

