Il 40% degli italiani vive con un animale domestico: i dati e i benefici per la salute

Per molti italiani gli animali domestici rappresentano veri e propri membri della famiglia, dunque compagni di vita inseparabili.

Sono i dati a dimostrarlo, oltre al palese amore che molti di noi riversano sui propri compagni animali.

Anche le ricerche scientifiche supportano questa tesi, mostrando come la presenza di un cane o un gatto in casa possa essere fonte di grandi benefici per la nostra salute.

Di conseguenza, oggi andremo ad analizzare approfonditamente entrambi gli aspetti introdotti finora, insieme ai dati più interessanti relativi agli animali domestici in Italia.

I DATI SUGLI ANIMALI DOMESTICI IN ITALIA – In base alle ultime analisi di settore, ecco quanto è emerso: quattro italiani su dieci vivono in compagnia di almeno un animale domestico, e nella metà dei casi quest’ultimo è un cane.

Ciò vuol dire che il quattro zampe continua a detenere il trono di miglior amico dell’uomo nel 48% dei casi, seguito dai gatti (26% circa) e da tutti gli altri animali (che insieme raccolgono la restante percentuale).

Quanto spendono gli italiani in media per i propri pet domestici? Il 32% dei cittadini tricolori si spinge massimo fino a 50 euro mensili, il 28% spende fino a 100 euro al mese, mentre nel 10% dei casi si arriva anche fino a 200€. Poi c’è una piccola quota di italiani (circa il 2%) che spende oltre 300 euro.

Si tratta di costi dovuti anche ad una maggiore cura verso certi aspetti, come nel caso dell'alimentazione. Oggi infatti è possibile trovare delle diete equilibrate e complete di alta qualità. In questo modo si avrà la sicurezza di scegliere un alimento valido e sufficiente per supportare ogni giorno il proprio compagno a 4 zampe.

DA SPOTIFY AI BENEFICI DEGLI ANIMALI – A testimonianza dell’incredibile affetto delle persone nei confronti dei propri animali, arriva una nuova iniziativa lanciata da Spotify che ha deciso di creare una serie di playlist musicali pet friendly. Queste liste sono pensate per far compagnia agli animali quando si trovano soli in casa.

Per quanto riguarda i benefici che gli animali domestici portano agli esseri umani, in realtà ne troviamo diversi.

Per prima cosa ci fanno compagnia e migliorano il nostro umore, in secondo luogo la loro presenza giova anche alle nostre condizioni fisiche. Soprattutto perché, dovendoli portare a spasso, ci manteniamo in forma anche noi, visto il grande potenziale positivo delle passeggiate.

Secondo alcune ricerche, non a caso, avere accanto un cucciolo riduce del 24% il tasso di mortalità, ma si arriva fino al 31%, nel caso di persone con problemi cardiocircolatori. In conclusione, dunque, si può dire che la presenza di un animale domestico aumenta la qualità della nostra vita.