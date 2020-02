Elezioni comunali Trento: il candidato sindaco del centro destra è Andrea Girardi

«Habemus Papam», arriva finalmente la fumata bianca per il candidato del centro destra trentino che dovrà vedersela con Franco Ianeselli, il sindacalista scelto dai partiti di centro sinistra per la poltrona di Sindaco di Trento.

L’accelerazione è arrivata domenica in un ristorante del sobborgo di Trento dove si sono riuniti attorno ad un tavolo il governatore Maurizio Fugatti, il segretario della Lega Mirko Bisesti, Walter Kaswalder e Mario Tonina.

Ospite d’eccezione Andrea Girardi, personaggio molto noto a Trento coinvolto nella corsa per palazzo Thun nientemeno che dal presidente del consiglio provinciale Kaswalder.

Pubblicità Pubblicità

Bisesti sabato aveva fra le righe spiegato di stare lavorando ad alcuni profili interessanti e su uno in particolare.

L’avvocato Girardi ha già dato la sua immediata e completa disponibilità prendendosi alcune ore per parlare con i famigliari. La sua figura è sconosciuta alla politica attiva.

53 anni e quattro figli, Andrea Girardi è stato dal 2013 al 2014 Presidente Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001 di Itas Mutua, dal 2012 al 2014 Presidente del Comitato di controllo del Gruppo Itas, dal 2012 al 2014 Membro Consiglio d’Amministrazione di Itas Vita Spa.

È stato Commissario ex L.P. n.5/2008 della Cantina di Lavis Soc. Coop. nel 2015/2016. e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Autostrada del Brennero Spa.

Pubblicità Pubblicità



Andrea Girardi è inoltre titolare dello “Studio Legale e Tributario Girardi” che ha condotto dei contenziosi molto importanti sotto l’aspetto legale e assicurativo.

Studio legale molto conosciuto anche all’estero che si è unito con gli studi associati “Studio Legale Corti Deflorian & Partners” di Bolzano formando lo studio legale e tributario IOOS.

È stato il fondatore nel gennaio del 1996 dello Studio legale Girardi, con sede a Trento. Lo Studio, in continua espansione, vanta ad oggi la collaborazione di 25 professionisti ed offre assistenza e consulenza alle aziende in diverse materie giuridiche: diritto tributario, diritto societario (fusioni – acquisizioni), contratti internazionali, contenzioso internazionale, contenzioso e arbitrati, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto penale societario, fallimentare e procedure concorsuali, diritto delle assicurazioni, diritto immobiliare e Privacy

Girardi ha avuto inoltre ruoli importanti nelle società Svit spa, V.Quattro spa, e Direzione Venezia spa.

E’ esperto in contrattualistica d’impresa; Consulente in materia di compliance e modelli di gestione, organizzazione e controllo; Consulente in materia di diritto assicurativo aziendale; Consulente in operazione di finanza d’impresa per operazioni immobiliari in e fuori Regione; Consulente in operazioni di M&A; Consulente in Enti pubblici e società in house e consulente in operazioni di acquisizione di patrimoni immobiliari in Fondi aperti e/o chiusi.

Dal 1996 è iscritto all’albo degli avvocati dell’ordine di Trento con l’abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori. Dopo gli studi al Liceo scientifico Arcivescovile di Trento si è laureato in Giurisprudenza a Padova.