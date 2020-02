Elezioni comunali Lavis: una sfida tutta al femminile

Situazione non ancora del tutto chiara per quanto riguarda le alleanze e le candidature per le elezioni comunali del 3 maggio a Lavis.

La coalizione del centro destra è pronta, come comunicato dal consigliere provinciale Moranduzzo che ha investito Monica Ceccato come candidata presidente del centro destra.

Manca ancora l’ufficialità ma è scontato che Monica Ceccato sarà sostenuta da una lista civica comporta da Agire per il Trentino, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Pubblicità Pubblicità

Probabilmente si chiamerà Lavis Civica è nello scacchiere della Lega diventerà strategico nel rispetto della coalizione naturale che già si configura a livello provinciale.

Lavis Civica nel 2015 si era lanciata con il proprio candidato ottenendo circa il 15% delle preferenze.

Dal canto suo la Lega, nelle stessa tornata elettorale aveva più che raddoppiato i consensi portando il partito in alto superando il 18%.

L’ingresso nella lista di Forza Italia potrebbe fare la differenza riuscendo a carpire il voto dei moderati e di molti imprenditori che in questi anni sono stati vicino ai valori del partito di Berlusconi.

Pubblicità Pubblicità



Sul fronte del centro sinistra la situazione non è ancora fluida.

Il Pd Lavisano vorrebbe proporre il candidato di bandiera Paolazzi, anche se i rumors di paese riportano voci che il partito Democratico provinciale preferirebbe Fabbro Andrea.

La compagine democratica sta lavorando per cercare di chiudere un accordo con il PATT , che però non condivide il candidato sindaco dei democratici e vorrebbe imporre alla coalizione di centro sinistra Isabella Caracristi. Potrebbe quindi profilarsi una sfida tutta al femminile per il comune di Lavis

Potrebbe quindi profilarsi una nuova rottura degli autonomisti di sinistra con il movimento di Trento.

Dopo Pergine Valsugana, Mezzolombardo e Arco ecco quindi che anche il Patt di Lavis potrebbe scegliere di correre in solitaria per evitare si essere risucchiato nella sinistra estrema rappresentata da Franco Ianeselli candidato sindaco di Trento sostenuto da Rossi, Dallapiccola e marchiodi

Presentandosi da solo il Patt potrebbe diventare un’importante ago della bilancia di caso di ballottaggio.

Da tenere conto che la base del Patt di Lavis da sempre è divisa fra centro destra e centro sinistra.

Un’allenza con il PD quindi indebolirebbe il movimento spostando molti consensi verso le civiche o la Lega. Il Patt alleandosi con il centro destra avrebbe invece i numeri per passare al primo turno evitando il ballottaggio. E qui il Patt potrebbe giocare in anticipo una bella partita.

In sostanza al Pd tremano le gambe perché se non si dovesse chiudere l’alleanza con il Patt la sconfitta sarebbe dietro l’angolo