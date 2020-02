CoronaVirus: 361 morti e 2.296 nuovi contagi. Rientrati i 56 italiani da Wuhan

Salgono ancora le vittime del coronaVirus.

Solo nelle ultime 24 ore la Cina ha registrato 57 nuovi decessi legati al coronavirus di Wuhan, che fanno salire il totale a 361: gli ultimi aggiornamenti forniti dalla Commissione sanitaria nazionale segnalano inoltre 2.296 nuovi contagi accertati, con 17.205 casi complessivi.

I casi sospetti sono 21.558, mentre le guarigioni sono 475.

I 361 decessi superano dunque quelli causati dalla Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) che nel 2002-03 furono 349, secondo i numeri ufficiali dell’OMS.

I contagi totali del Coronavirus sono oltre il triplo dei 5.327 della SARS.

Veneto, Lombardia, Friuli e Trentino Alto Adige chiedono che il periodo di isolamento per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole.

“E’ molto, molto trasmissibile, e quasi certamente sarà una pandemia“, ha dichiarato Anthony Fauci, direttore dell’istituto americano per le allergie e le malattie infettive.

Gli scienziati, riporta il New York Times, non sanno ancora quanto letale sia il coronavirus che si sta diffondendo più come un’influenza che come SARS o MERS. E’ proprio la sua rapida diffusione a preoccupare. Secondo alcuni modelli il numero reale di casi è di 100.000 o oltre.

Per quanto riguarda i rimpatri, è atterrato poco dopo le 6 all’aeroporto di Fiumicino, proveniente da Taipei, il primo volo della China Airlines (CI75) operato con un Airbus A350 per il rientro dei turisti cinesi. L’annuncio dell’avvio, a partire da oggi, del ponte aereo da e per la Cina, era stato dato ieri dal Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli.

E’ in arrivo dalla città di Wuhan il volo che riporta in Italia i connazionali che erano rimasti bloccati nelle aree cinesi messe in quarantena per l’epidemia da coronavirus: a bordo ci sono 56 italiani, uno in meno del previsto, una persona che è dovuta rimanere in Cina, come da protocollo delle autorità locali, perché aveva la febbre. I connazionali sono attesi nella mattina a Pratica di Mare.