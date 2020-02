Commemorati oggi Barborini e Dorigoni, i poliziotti trentini morti nell’adempimento del loro dovere

Nella mattinata odierna, in Questura, è stato commemorato con una S. Messa, celebrata dal Cappellano Volontario della Polizia di Stato Don Lino Zatelli, il ricordo della scomparsa della Guardia di p.s. Barborini Renato e l’Agente della Polizia di Stato Dorigoni Luca, caduti nell’espletamento del dovere.

Alla cerimonia hanno presenziato i familiari, il Commissario del Governo per la Provincia di Trento, i vertici della Questura, del Compartimento Polizia Stradale del Trentino Alto Adige, il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno, nonché la sezione di Trento dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato.

La commemorazione, che si ripete ogni anno, vuole celebrare, in un sincero abbraccio rivolto ai familiari, il sacrificio dei poliziotti che hanno perso la vita in servizio, quale alto esempio di attaccamento al dovere, fino all’estremo sacrificio e un riconoscimento “per il sacrificio di chi prima di noi ci ha indicato la strada giusta da percorrere per garantire la sicurezza, le esigenze, e i bisogni della comunità”.

La Guardia di Pubblica Sicurezza Barborini Renato, nato a S. Michele all’Adige (TN), morì il 6 febbraio 1977, all’età di 27 anni, a Dalmine (BG) a seguito di un conflitto a fuoco – durante un controllo di un’autovettura sospetta nei pressi del casello autostradale – con alcuni malviventi, tra cui il noto Vallanzasca Renato.

Nell’occasione perse la vita anche un altro collega, Luigi d’Andrea.

L’Agente della Polizia di Stato Dorigoni Luca, nato a Trento, morì il 2 febbraio 1991, all’età di 29 anni, a Nave S. Rocco (TN), investito da un’autovettura mentre stava prestando aiuto ad un automobilista rimasto in panne.

Nella foto il conflitto a fuoco dove morì l’agente di polizia Barborini, ( nella foto piccola)

