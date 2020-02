Campodenno, la Sat Val Cadino in assemblea

Mercoledì 12 febbraio alle 20.30 nella sala consiliare del Comune di Campodenno avrà luogo l’assemblea della sezione Sat Val Cadino.

Dopo la relazione del presidente Mauro Pezzi e la presentazione del bilancio 2019, verrà illustrato il calendario delle attività in programma nel 2020 e ci sarà l’elezione delle cariche sociali in scadenza.

Al termine dell’assemblea sarà possibile rinnovare il tesseramento per l’anno 2020 ed effettuare nuove iscrizioni. Chi si dovesse iscrivere per la prima volta è tenuto a portare con sé una fototessera. Il bollino dell’anno 2019 sarà comunque valido fino alla fine di marzo di quest’anno.

Le quote del rinnovo per l’anno da poco iniziato sono le seguenti: socio ordinario 44 euro; socio familiare 22 euro; socio ordinario juniores (nati dal 1995 al 2002 compreso) 22 euro; socio giovane (nati dal 2003 compreso) 15 euro, 10 euro il secondo figlio, gratuito dal terzo figlio; nuova tessera 4 euro.

La sede della Sat, inoltre, rimarrà aperta in alcuni giorni dei mesi di febbraio e marzo dalle 21 alle 22 per permettere il tesseramento. Le date verranno comunicate via mail o tramite Whatsapp.

