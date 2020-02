Blocco studentesco Trento ricorda i martiri delle foibe

“Parlateci delle Foibe!”. Questo il testo dei numerosi striscioni affissi nella notte dai militanti del Blocco Studentesco Trento e Riva del Garda davanti ai principali istituti scolastici del Trentino in occasione dell’annuale commemorazione per i martiri delle foibe. “Oggi più che mai – dichiarano i militanti del Blocco Studentesco Trento in una nota – è importante per le nuove generazioni conoscere e ricordare l’assassino di migliaia di nostri connazionali uccisi per la sola colpa di essere italiani. Un pezzo della nostra storia che troppo spesso negato soprattutto all’interno delle scuole, come dimostra il recente caso di La Spezia dove è stato impedito un convegno sulle foibe con la complicità dell’antifascismo studentesco e istituzionale.”

“Troppe volte – continua la nota – le istituzioni scolastiche, rappresentate da professori e dirigenti scolastici, ignorano completamente la giornata del ricordo istituita il 10 febbraio tenendo all’oscuro gli studenti organizzando addirittura eventi revisionisti.” “Parlateci delle foibe – conclude la nota – vuole essere un continuo monito a difesa della memoria che dovrebbe unire tutto quanto il mondo studentesco. Invitiamo pertanto a partecipare alla commemorazione del 9 febbraio che si terrá come ogni anno a Trento per mantenere vivo il ricordo.”

