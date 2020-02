Basket serie D: il Gardolo da solo in testa alla classifica

Passaggio di testimone al vertice della classifica tra Virtus Riva che paga cara la sconfitta di Rovereto e Gardolo che sfrutta al meglio la vittoria a Pergine. Riva viene raggiunto al secondo dal Cus Trento che soffre, ma vince sul difficile campo del Paganella Lavis. Lo Junior Basket Rovereto è stato trascinato da Bernardino che con 31 punti ha indirizzato verso la vittoria la partita della sua squadra. La Virtus Riva non è mai riuscita a mettere pressione ai padroni di casa, nemmeno quando si è riportata sotto fino al -1 del 47 a 46. Al Cus Trento serve un tempo supplementare per piegare la resistenza di un Paganella Lavis che si sta dimostrando sempre più squadra in crescita e perfettamente a suo agio nel primo campionato di serie D. Tutto sommato facile vittoria per il Gs Riva ai danni del Basket Pergine; mentre quella di Gardolo sul Pergine Audace è maturata dopo il primo quarto. La prima frazione terminava infatti a favore dei padroni di casa per 24 a 21, poi iniziava la progressione del Gardolo: 31 – 37, 41 – 54 ed il finale 57 a 75. RISULTATI: Basket Pergine – Tecnisan Gs Riva 2018 50 – 62. Junior Basket Rovereto – Gardascuola Virtus Altogarda 81 – 65. Paganella Lavis – Cus Trento 60 – 75 d.ts. Pergine Audace – Franceschi Eurocar Gardolo 57 - 75. Piani Junior – Psg Villafranca questa sera alle 21. CLASSIFICA: Franceschi Eurocar Gardolo 20. Gardascuola Virtus Altogarda e Cus Trento 18. Tecnisan Gs Riva 2018 16. Piani Junior 14. Paganella Lavis 10. Junior Basket Rovereto 10. Pergine Audace 9. Psg Villafranca 8. Basket Pergine 2 e Europa Bolzano 0. Piani Junior e Psg Villafranca una partita in meno