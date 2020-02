Autovettura tampona autobus in via Maccani, traffico nel caos

L’incidente è successo alle 12.15 di oggi lunedì 3 febbraio 2020 in via Maccani in direzione sud prima del semaforo.

Un autovettura che stava uscendo da via Abondi dopo aver lasciato passare l’autobus si è immessa in via Maccani non accorgendosi però che il mezzo si stava fermando perché nel frattempo il semaforo era diventato rosso.

Lo scontro è stato inevitabile. Per fortuna la fiat si era appena messa in movimento quindi il tamponamento è stato di lieve entità.

Disastrosa invece la ricaduta sul traffico che a quell’ora in quella zona è di punta.

L’autobus infatti si è fermato in una posizione non molto felice per il traffico.

Si sono subito formate lunghe code in entrambi i sensi smaltite a fatica dagli agenti della polizia Locale giunti sul posto.

Il conducente della Fiat si è preso la responsabilità dell’accaduto firmando i documenti relative alla constatazione amichevole.

