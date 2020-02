Aiuti della Pat ai coniugi separati in difficoltà: 22 emendamenti per modificare il ddl di Segnana

Sono 22 gli emendamenti proposti al disegno di legge 39 dell’assessora Segnana in cui prevedono “interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà”, che il Consiglio provinciale esaminerà domani in Aula subito dopo la discussione del question time.

Le richieste di modifica al testo, formato da 6 articoli e approvato dalla IV Commissione, sono state depositate da Lucia Coppola di Futura (7), Sara Ferrari del Pd (3), Filippo Degasperi di 5 Stelle (5), Paola Demagri del Patt (5) e 2 dalla stessa Segnana.

Gli emendamenti più significativi sono di Coppola, che chiede di destinare gli interventi di sostegno economico, abitativo e relazionale non solo ai coniugi in difficoltà in seguito a separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma anche alle persone in crisi dopo la cessazione di un’unione civile e di una convivenza di fatto.

La consigliera di Futura suggerisce inoltre di escludere dagli aiuti le persone che si siano rese responsabili di violenza domestica e di aumentare gli importi annuali che la Pat dovrebbe stanziare per questa legge, passando da 100 a 150 mila euro nel 2020 e da 200 a 250 mila euro nel 2021.

Degasperi e Demagri propongono invece sostituire al termine “coniugi” quello di “genitori”.

Quanto agli aiuti economici, Degasperi chiede di decurtare quelli a carico del genitore in difficoltà per il mantenimento della prole, come pure le spese per un eventuale mutuo della casa nella quale i figli siano prevalentemente collocati o relative all’affitto per la casa qualora sia in essere un mutuo.

Votato il ddl, il Consiglio ha in programma l’esame di 9 proposte di mozione e 22 interrogazioni risalenti al 2018 e al 2019, che non avendo ancora ricevuto l’atteso riscontro scritto dalla Giunta dovranno ottenere una risposta a voce in Aula.

