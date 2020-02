A Rovereto «The Night Writer», diario creativo di un artista

Arriva in Trentino mercoledì 5 febbraio, all’auditorium Melotti di Rovereto, The night writer – giornale notturno, scritto e diretto dall’artista belga Jan Fabre. Producono Troubleyn / Jan Fabre e Aldo Grompone.

Nato nel 1958 ad Anversa, Fabre è un personaggio eclettico (qui firma altresì le scenografie e le luci), aduso ad alternare teatro, performance artistiche e arte visiva; in quest’ultimo campo le sue opere più note sono forse i lavori eseguiti con una comune penna Bic blu.

Ha tratto The night writer dai suoi diari specificamente per Lino Musella (un attore capace di proporre i sonetti di Shakespeare in napoletano, per dire), che gli fornisce corpo e voce in quella che è un’autobiografia creativa, che alterna riflessioni spazianti dall’arte, al teatro, al sesso a spezzoni dal precedente corpus teatrale di Fabre.

Il testo è tradotto in italiano da Franco Paris, che lo presenta così: “La lettura del diario ci introduce alle molteplici, contraddittore e intriganti sfaccettature di Jan Fabre, che si rivela di volta in volta visionario, disarmante e scaltro, pungente e commovente, provocatorio ed esitante, sovversivo e orgoglioso della propria tradizione figurativa fiamminga. (…)

Emerge poi un’evidente e significativa discrepanza tra la vita del giorno, ricca comunque di impressioni, sensazioni, lavoro, performance, mostre, progetti e quella – se possibile ancora più intensa – della notte, intima, lacerante, sconvolgente, colma di furia creativa, ora meditativa, ora sanguigna”.

“Forse scrivo per scomparire, per sognare, per vivere, per esistere”, scrive Fabre nei suoi diari, pubblicati anche in Italia.

The night writer – giornale notturno

testo, scene e regia Jan Fabre

con Lino Musella

musica Stef Kamil Carlens

drammaturgia Miet Martens, Sigrid Bousset

traduzione Franco Paris

direzione tecnica Geert Van der Auwera / Javier Delle Monache

disegno luci Jan Fabre

fonico Marcello Abucci

direzione di produzione Gaia Silvestrini

produzione Troubleyn/Jan Fabre e Aldo Grompone

con FOG Triennale Milano Performing Arts / LuganoInscena / Teatro Metastasio di Prato /

TPE – Teatro Piemonte Europa / MARCHE TEATRO / Teatro Stabile del Veneto

Produzione esecutiva e distribuzione Aldo Miguel Grompone