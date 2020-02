A Nanno si festeggia San Biagio

Una botte dalle sembianze femminili trasportata sul cassone di un trattore. Ad accompagnarla, un gruppo di vichinghi.

È il comitato della “gnogna”, il cui passaggio, sabato lungo le vie di Nanno, non è certo sfuggito agli occhi dei cittadini. I vichinghi hanno bussato di porta in porta per raccogliere doni e offerte da consumare tutti assieme alla festa di San Biagio.

La sagra, organizzata dalla Pro Loco Nanno con la collaborazione delle Donne Rurali, è in programma questa sera, lunedì 3 febbraio.

Si aprirà con la messa delle 18, alla quale seguirà la cena a base di polenta, porchetta e trippe negli spazi dell’ex bar in piazza San Biagio. Divertimento, compagnia e giochi sono assicurati.

