4 cardinali e 24 vescovi per il centenario di Chiara Lubich. E c’è chi propone una lapide sulla sua casa natale in via Prepositura

E’ tutto pronto a Trento per gli eventi in occasione del centenario di Chiara Lubich.

La manifestazione, che si svolgerà nel weekend dell’8 e 9 febbraio, accoglierà 4 cardinali e 124 vescovi amici del Movimento dei focolari e in rappresentanza di 53 paesi di tutti e cinque i continenti.

Chiara Lubich è nata a Trento il 22 gennaio del 1920 ed è stata la fondatrice e la prima presidente del Movimento dei focolari, che ha come scopo primo l’unione fra i popoli e la fraternità universale. Di fede cattolica, è considerata fra le figure più influenti nella storia della spiritualità.

Sabato 8 febbraio dalle 15.30 alle 16.30 nella basilica di Santa Maria Maggiore i religiosi assisteranno all’evento «Dal Concilio tridentino a Chiara tridentina», mentre domenica 9 febbraio nel Duomo di Trento verrà celebrata la messa, aperta dal saluto del monsignor Tisi e presieduta poi dall’arcivescovo di Bangkok Francis Xavier Kriengsak.

E’ inoltre possibile alle Gallerie di Piedicastello visitare gratuitamente la mostra “Chiara Lubich – Città mondo”. La mostra resterà aperta fino al 7 dicembre.

Sempre nell’ambito degli eventi in occasione del centenario, una settimana fa nel centro Mariapoli di Cadine è stato ospitato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mattarella ha descritto la figura di Chiara Lubich evidenziandone il pensiero e la spiritualità.

La fraternità è stata considerata dal Presidente della Repubblica un «valore universale» e ha inoltre affermato che «si è veramente forti solo se si è uniti e aperti al dialogo con gli altri».

Alcuni cittadini criticano il comune per come viene tenuta la casa natale di Chiara Lubich ubicata in via Prepositura. E c’è anche chi, come Dante Zanichelli, lancia un’idea originale: perchè non proporre una lapide da affiggere sulla casa dove è nata oppure nello spazio verde di piazza Santa Maria Maggiore di fronte alla chiesa dove fu battezzata?

L’idea potrebbe essere percorribile visto l’anonimato di cui gode oggi la casa che ha dato alla luce Chiara Lubich e il fatto che abbia iniziato a operare proprio in quel rione.

Sarebbe un ricordo della storia del Trentino che nella zona è stato completamente abbandonato. Anche il bombardamento della Portela infatti ora non è più ricordato con cerimonie annuali nella piazza che per l’appunto è titolata “P.tta 2 Settembre”