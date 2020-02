Visita in Trentino per il Console Generale di Tunisia Nasr Ben Soltana

È stato un incontro intenso e cordiale quello che si è tenuto in Provincia da parte del Console Generale di Tunisia a Milano Nasr Ben Soltana, che è stato ricevuto dall’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli.

Un’occasione di confronto sulle principali questioni di comune interesse tra cui le tecnologie ambientali, la formazione turistica, le biotecnologie e i progetti per l’utilizzo razionale dell’acqua.

Il Console, accompagnato dal rappresentante del Centro tunisino per la Promozione delle Esportazioni per l’Italia (CEPEX) Riadh Ben Salah ed il Consigliere incaricato della Cooperazione Economica Mohamed Maher Meddeb, ha avuto modo di far conoscere all’assessore Spinelli le opportunità che può offrire la Tunisia al mercato trentino.

Pubblicità Pubblicità

Dall’incontro è emersa la volontà di instaurare possibili forme di collaborazione coinvolgendo le aziende trentine.

In questi giorni di permanenza in Trentino – accompagnati dal dirigente del servizio attività internazionali della Provincia autonoma di Trento Raffaele Farella – la delegazione avrà modo di conoscere realtà quali Trentino Sviluppo, l’Università degli studi di Trento, la Fondazione Edmund Mach, la Fondazione Bruno Kessler, la Federazione Trentina della Cooperazione, la Camera di Commercio di Trento e Confindustria Trento.

Pubblicità Pubblicità