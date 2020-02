Verso Juventus-Fiorentina ore 12.30

E’ in programma per la 22esima giornata del campionato di Serie A la partita Juventus-Fiorentina.

I Campioni d’Italia devono archiviare la sconfitta di Napoli, mentre CR7 è a caccia del goal per la nona partita consecutiva.

Il lunch match della domenica è il nuovo banco di prova per Maurizio Sarri criticato in settimana dopo l’opaca prestazione fornita dai bianconeri al San Paolo. La Vecchia Signora guida la classifica ma il gioco latita e le prestazioni non sono convincenti, se non a tratti.

In caso di conquista dei 3 punti la Juventus diventerebbe il primo club a raggiungere la quota di 1.600 vittorie nel massimo campionato.

E’ ufficialmente chiusa la parentesi del calciomercato invernale: formalizzate le cessioni di Mandzukic (Al-Duhail), Perin (Genoa), Emre Can (Borussia Dortmund) e Pjaca (Anderlecht) e l’acquisto di Kulusevski (da Giugno).

La Fiorentina dal canto suo è in buona salute, la cura di Beppe Iachini sembra dare i frutti sperati dalla società gigliata.

Si gioca allo Stadium del capoluogo piemontese (ore 12.30). Il fischietto dell’incontro è affidato al trentasettenne Fabrizio Pasqua, nato a Nocera Inferiore il 7 Novembre 1982, appartiene alla sezione AIA di Tivoli.

Sul green gli assistenti sono Lo Cicero e Tolfo. Il quarto uomo è Maresca, al Var Calvarese e Di Paolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

La guida tecnica di Vinovo schiera il modulo 4-3-2-1 con Szczesny tra i pali. La difesa è amministrata da Cuadrado, Bonucci e De Ligt, nei corridoi scorrono gli esterni, Cuadrado e Alex Sandro; davanti alla roccaforte si colloca Pjanic, in compagnia di Bentancur e Rabiot; in avanti, Douglas Costa supporta il tandem formato da Dybala e Cristiano Ronaldo.

Lo staff dei Campini sceglie il modulo 3-5-2 con Dragowski in porta. Il reparto difensivo confezionato da Ceccherini, Pezzella e Igor; la mediana, composta da Lirola, Benassi, Pulgar, Ghezzal e Dalbert; in attacco, la coppia Chiesa e Cutrone.

