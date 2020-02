Un consiglio alla maggioranza comunale che non esiste più

Situazione surreale in Consiglio comunale dove, a tre mesi dalle prossime elezioni e nel pieno del semestre bianco, ci si trova a dover deliberare alcuni interventi che andranno a segnare in maniera importante l’intera legislatura.

La variante al PRG, il piano guida destra Adige e la rivisitazione del piano turistico sono sicuramente i punti più importanti e delicati che la Giunta vuole portare a casa prima della scadenza elettorale.

L’approfondimento non vuole portare a considerare quanto queste delibere potrebbero avere anche una valenza da campagna elettorale, ma vuole mettere in risalto la criticità dei numeri che dovrebbero sostenerle.

Le elezioni del 2015 videro la vittoria del candidato Sindaco Andreatta con il 53,70% di preferenze (26.440 voti ) tra i votanti (51.429).

E’ importante ricordare che questo dato scenderebbe al 28% se andassimo a considerare le 26.440 preferenze ricevute rispetto ai 93.941 abitanti che avrebbero avuto diritto di voto.

I risultati portarono quindi in dote al Sindaco Andreatta una maggioranza composta da 24 consiglieri.

Le situazioni a cui abbiamo assistito in questi anni, tra cambi di casacca e rimpasti vari, hanno minato la maggioranza e oggi la coalizione che vinse le elezioni può contare soltanto su 18 consiglieri, che evidentemente non rappresentano più la maggioranza dell’aula.

Il gruppo PD si è ridotto a 9 elementi, il cantiere civico democratico addirittura a 1, il PATT a 3 e l’asse Futura/Verdi a 5.

Sono quindi 6 gli eletti fuoriusciti dai partiti che sostenevano la candidatura a Sindaco di Alessandro Andreatta: 4 di loro hanno proposto il nuovo gruppo #inmovimento dichiarandosi all’opposizione e gli altri 2 sono ad oggi nel gruppo misto ( anche se uno di loro siede alla Presidenza del Consiglio ).

A fronte di questi numeri e della prossima scadenza elettorale, c’è veramente da chiedersi se i temi da discutere in queste settimane non possano essere almeno in parte posticipati alla prossima legislatura che si troverà sicuramente ai nastri di partenza più coesa e numericamente importante rispetto a quella attuale.

Mauro Corazza